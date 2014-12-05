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UEFA 'Devam' Dedi!

Beşiktaş'ın da içinde yer aldığı yedi kulüple ilgili UEFA soruşturmaları genişlettiğini duyurdu, 6 yeni takım daha incelemeye alındı.

UEFA 'Devam' Dedi!

Beşiktaş'ın da içinde yer aldığı yedi kulüple ilgili UEFA soruşturmaları genişlettiğini duyurdu, 6 yeni takım daha incelemeye alındı.

05 Aralık 2014 Cuma 20:12
UEFA 'Devam' Dedi!
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UEFA, Beşiktaş'ın soruşturmasını genişlettiğini duyurdu. UEFA'dan yapılan açıklamada siyah-beyazlıların da içlerinde bulunduğu toplam yedi takımın soruşturmalarının uzatıldığı ve bu soruşturumalara devam edileceği açıklandı. Bu takımlar Liverpool, Monaco, Roma, Inter Milan, Sporting Lizbon ve Krasnodar olarak belirtildi.

UEFA'dan yapılan açıklamada bu yedi kulübe, altı yeni kulübün daha eklendiği, bu kulüplerin de soruşturma kapsamına alındığı bildirildi. Sparta Prag (Çek Cum), Hull City (İngiltere), Lyon (Fransa), Panathinaikos (Yunanistan), Ruch Chorzow (Polonya) ve Wolfsburg (Almanya) takımlarına da Finansal Fair Play'i ihlal etmeleri nedeniyle soruşturma açıldığı ve bu ekiplerden ek bilgi ve belgeler talep edildiği ifade edildi.

Reuters ve AFP'nin geçtiği haberlerde, Beşiktaş'ın da içlerinde bulunduğu yedi kulübün soruşturmanın bu safhada sona ermesini bekledikleri ancak UEFA'nın soruşturmayı devam ettirmeye karar verdiğine dikkat çekildi. Bu yedi kulübün ilk savunmalarını verdikleri, 2012 ve 2013 mali yılına ait verilerle sunum yaptıkları kaydedildi. Bunun ardından toplanan UEFA yetkililerinin yeni aşamaya geçmeye karar verdikleri, yine bu kulüplerin içinde en çok endişe verici durumdaki ekip olarak Liverpool'un gösterildiğine vurgu yapıldı.  

Son Güncelleme: 05.12.2014 20:13
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