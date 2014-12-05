UEFA, Beşiktaş İçin İstanbul'a Geliyor...

Finansal Fair Play çerçevesinde mali incelemeye aldınan Beşiktaş Kulübü ile UEFA arasında sıcak ve olumlu gelişmeler yaşanıyor.

Geçtiğimiz hafta Nyon'daki genel merkezde Finansal konularda UEFA'ya sunum yapan siyah beyazlı kulübe UEFA tarafından gayet olumlu olarak değerlendirilen bir yaklaşım geldi.

Beşiktaş'ın yaptığı sunumdan oldukça memnun kalan UEFA,Beşiktaş'ın borç yapılandırmasının büyük bir bölümünü kapsayan Vodafone Arena stat inşaatını da görmek ve yerinde incelemek için Türkiye'ye bir heyet göndermeyi kararlaştırdı.

Siyah beyazlı kulüp ile bir sonraki toplantıyı Nyon yerine İstanbul'da yapmayı tercih eden UEFA'nın buna gerekçe olarak Beşiktaş'ın sunduğu kriterleri yerinde incelemek ve sözü edilen stat inşaatın durumunu ayrıntıları ile görmek istemesi olarak gösterdiği öğrenildi.

UEFA heyetinin Türkiye'ye geliş tarihi tam olarak henüz belli olmasa da bu ay içerisinde mutlaka gelecekleri ve burada gerçekleştirilecek incelemelerden sonra Beşiktaş ile ilgili kararlarını verecekleri bildirildi.



İşte UEFA tutanakları



*Kötü senaryoya göre önümüzdeki 5 yılda Avrupa Şampiyonlar Ligi’ne sadece bir kez katılım öngörüldü



*Siyah-beyazlı kulüpte yer alan profesyonellerin maaşları toplam 38 milyon euroda sabitlenecek



*Futbolcu transferinde bonservis bedeli olarak yıllık 10 milyon euro sınırının aşılmayacağı taahhüt edildi



*UEFA, bütçe planlamasının daha kısa süreli olmasını istedi. Taraflar uzlaşmak için yeniden buluşacak



Finansal Fair Play konusunda başı ağrıyan Beşiktaş, geçtiğimiz hafta UEFA’ya giderek, tedbirler ve planlama konusunda Avrupa futbolunun patronuna bir sunum yaptı. Milliyet, siyah-beyazlıların gelecek planlarını ve UEFA’ya sunduğu yol haritasına ulaştı.

Denk bütçe konusunda oldukça hassas olan ve bu sezon gelir-gider farkında 45 milyon euroluk sapmayı kabul eden UEFA’ya, “Gelirlerimizi artırıp, giderlerimizi düşüreceğiz” taahhüdünde bulunan Beşiktaş, yaşanabilecek en kötü senaryo ile değil, biraz daha iyimser bir öngörüyle UEFA’nın karşısına çıktı.



Geçiş sürecini 5 sezona yaymak isteyen siyah-beyazlılar bu süreç içerisinde bir kez Şampiyonlar Ligi’ne, üç kez de UEFA Avrupa Ligi’ne gidebileceğinin hesaplarını yaptı. Yani yönetimin kötü senaryosunda, Kartal ancak bir kez şampiyon ya da ikinci olabilecekti.



Stat inşaatı faktörü



Bunun dışında siyah-beyazlılar, transfer bütçesinin de bonservis bedeli olarak 10 milyon euroya sabitleneceğini duyurdu. Yine Beşiktaş’ın sunumuna göre, bir futbolcu satılırsa bu bütçe artırılabilecekti.

Beşiktaş’ın, UEFA’ya yaptığı sunumda diğer bir gider kalemi de, personel maaşları (futbolcu, teknik heyet v.b.) oldu. Siyah-beyazlılar, bunun da 38 milyon euro civarında tutmayı amaçladıklarını bildirdi.

Yönetim kurulu üyesi Melih Sami Esen ve kulüp CEO’su Gökhan Sarı’nın öncülüğündeki bir ekiple UEFA’nın karşısına çıkan siyah-beyazlı heyet, önceden kalma birçok borcun ödemesini gerçekleştirdiklerini belirtirken, bunun yanında stat inşaatının önemli bir para çıkışına neden olduğuna dikkat çekti.



Biraz daha çalışın!



Siyah-beyazlıların samimiyetine inandıklarını dile getiren UEFA’nın finansal fair play projesinden sorumlu yetkililer ise, deyim yerindeyse, “Bütçe planlaması konusunda biraz daha çalışın gelin” dedi.

Senaryonun daha kısa vadeli olması gerektiğine vurgu yapan yetkililer, Beşiktaş’a bir kez daha randevu verecek, bunun sonrasında siyah-beyazlıların durumu hakkında kararlarını bildirecek.