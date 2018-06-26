Türkkan formasını giydi

Gençlik Gücü, gücüne güç kaymaya devam ediyor

Türkkan Delideniz’e yeşil beyazlı formayı giydirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü Başkanı Suma Zafer Choudhry, “Türkkan ile daha da güçlüyüz” dedi

K-Pet Süper Lig’in Lefkoşa temsilcilerinden Gençlik Gücü, 2018-2019 Futbol Sezonu öncesi transfer çalışmalarını dün (26 Haziran 2018, Salı) de sürdürdü. Gençlik Gücü, yeşil beyazlı formasını dün başarılı kaleci Türkkan Delideniz’e giydirdi.

Bir süre önce prensipte varılan anlaşmayı dün kesinleştirdiklerini belirten Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü Başkanı Suma Zafer, Gençlik Gücü yönetim kurulu ve teknik heyeti olarak çok mutlu olduklarını söyledi.

Geçtiğimiz sezonun ortalarından itibaren kaleci arayışı içerisinde olan Gençlik Gücü, birçok takımın peşinde koştuğu Türkkan Delideniz’i renklerine katmayı çok istiyordu. “Türkkan’ın bizi seçmesine çok sevindik” diyen Choudhry, “Türkkan’ın bizi tercih etmesine sevindik. Karakteri herkes tarafından biliniyor ve takdir ediliyor. Takımımıza faydalı olacağına inanıyoruz” dedi ve ekledi, “Türkkan ile daha da güçlüyüz”.

Gençlik Gücü bu sezon öncesi Mehmet Kaygısız, Arif Öztürk, İltaç Keçeli’den sonra Türkkan Delideniz ile dördüncü transferini gerçekleştirmiş oldu.