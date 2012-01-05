Türk Futbol Tarihinin En Önemli Günü

Kulüpler Birliği Vakfı bugünkü kritik toplantıda şike ve teşvik primine teşebbüse de küme düşme cezası öngören 58. maddenin değiştirilmesini masaya yatıracak. Değişikliğe karşı çıkan Galatasaray zirvede manifesto açıklanmasını istiyor.



Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı bugün İstanbul’da toplanarak, başta TFF Disiplin Talimatı’nın 58. maddesi olmak üzere Türk futbolunda son dönemde ortaya çıkan gelişmeleri masaya yatıracak.

Kulüpler Birliği Vakfı’nın, Astoria Alışveriş Merkezi’nde bulunan ofisinde gerçekleştirilecek toplantı, Yıldırım Demirören başkanlığında saat 13.30’da başlayacak. Toplantının en önemli gündem maddesi, Futbol Federasyonu’nun, şike ve teşvik primine teşebbüse de küme düşme cezası verilmesini öngören 58. maddesinin değiştirilmesinin karara bağlanması için yaptığı genel kurul kararı olacak.

Toplantıda kulüp başkanları, 58. maddeyle ilgili görüşlerini net bir şekilde dile getirecek. Kulüpler Birliği, hararetli geçmesi beklenen toplantı sonunda alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.

Kulüpler Birliği Vakfı’nda kritik zirve öncesi 58. madde konusunda önemli görüş ayrılıkları bulunuyor. Galatasaray, Trabzonspor, Bursaspor ve Orduspor kulüpleri, 58. maddede değişiklik yapılmasına karşı çıkıyor. Ankaragücü ise çekimser bir tavır ortaya koyacak.

Başkan Ünal Aysal’ın İsviçre’de bulunması nedeniyle Galatasaray’ı toplantıda Başkan Yardımcısı Adnan Öztürk temsil edecek. Trabzonspor Başkanı Sadri Şener ise toplantıya bizzat katılarak, 58. maddeyle ilgili görüşlerini dile getirecek.

Adnan Öztürk toplantıda Galatasaray Kulübü’nün bütün taleplerini içeren bir deklerasyon okuyacak. Öztürk, Kulüpler Birliği Vakfı’nın, futbolun geleceğini korumak için bir manifesto hazırlayarak, kamuoyuyla paylaşmasını da talep edecek.

Fenerbahçe’yi toplantıda Başkan Vekili Nihat Özdemir ile Asbaşkan Ali Koç’un temsil etmeleri bekleniyor.



ARA TRANSFER BUGÜN BAŞLIYOR

2011-2012 sezonu ara transfer dönemi bugün başlıyor. Ligin ikinci yarısında ilk hafta maçları tamamlanmasına rağmen Futbol Federasyonu geri adım atmadı, transferin açıklandığı gibi bugün başlamasına karar verdi. FIFA kuralları gereği 28 gün sürecek transfer dönemi, 1 Şubat 2012 Çarşamba günü sona erecek.