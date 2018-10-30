Tuğrul’un ayağı kırldı

K-Pet Süper Ligin 6.hafta karşılaşmasında Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda bugün oynanan Küçük Kaymaklı-Binatlı maçının 67.dakikasında rakibi Offor’la girdiği bir ikili mücadele sonrası Tuğrul Çiftçioğlu’nun ayağı kırıldı. Mücadele sırasında Binatlı futbolcusu Offor, Tuğrul’un ayağının üzerine düşünce Tuğrul acı içinde kıvranmaya başladı ve yine Offor’un uyarısıyla karşılaşmanın hakemi Utku Hamamcıoğlu hemen oyunu durdurarak sağlık görevlilerini sahaya çağırdı. İlk müdahalesi sahada yapılan Tuğrul, çağrılan ambulansla acilen hastaneye kaldırıldı. Spor servisimizin edindiği bilgiye göre sağ ayak fibula kemiğinde parçalı kırık oluşan Tuğrul bu akşam saatlerinde ameliyata alındı. Vatan Spor Servisi olarak Tuğrul’a geçmiş olsun der ve en erken zamanda sağlığına kavuşup sahalara dönmesini dileriz.