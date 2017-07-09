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09 Temmuz 2017 Pazar 11:57

Tudor İle Tartıştı, Bileti Kesiliyor!

Tudor İle Tartıştı, Bileti Kesiliyor!
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Galatasaray'da son dakika: Cavanda kamptan gönderildi!

Galatasaray'ın dün akşam oynadığı Diosgyor maçında süre almayan Luis Cavanda, teknik direktör Igor Tudor'la gerilim yaşamıştı. Bugün ise Belçikalı futbolcu hakkında karar çıktı. Cavanda, kampın bitmesi beklenmeden kadro dışı bırakılıp İstanbul'a gönderildi.



Galatasaray'da gönderilecekler listesinde olmasına karşın takımla birlikte Slovakya'daki kampta yer alan Luis Cavanda'nın bileti kesildi.

Sarı-Kırmızılıların dün akşam oynadığı Diosgyor maçında Tudor tarafından şans verilmeyen ve hocasıyla tartışan Cavanda, kampın bitmesi beklenmeden kadro dışı bırakıldı ve İstanbul'a gönderildi.

Detaylar birazdan...

 
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