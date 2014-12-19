Transferde Mutlu Son

Devre arasında kadrosunu yabancı bir sağ bekle güçlendirme kararı alan Beşiktaş, Martin Linnes için geri sayıma geçti. Siyah-beyazlı yönetim, uzun süredir gündeminde yer alan 23 yaşındaki başarılı futbolcu ve kulübü Molde ile el sıkıştı.Linnes transferinin daha önce zora girmesi nedeniyle Dinamo Zagreb’te top koşturan Portekizli Ivo Pinto’ya resmi teklifte bulunan Kartal, yeni gelişmeler üzerine transferde en başa döndü. Linnes ile çok önceden anlaşmasına rağmen, Molde yönetimi ile bonservis konusunda pürüz yaşayan siyah-beyazlılar bu sorunu da çözdü. Linnes’in bonservisi için Norveç kulübüyle 2.5 milyon euro karşılığında el sıkışan Beşiktaşlı yöneticiler, resmi imzaları atmak için artık gün saymaya başladı.Martin Linnes’in, Molde yönetimi ile geçmiş alacakları konusunda anlaşmazlık yaşadığı ve siyah-beyazlıların imza için bu problemin çözülmesini beklediği kaydedildi. Beşiktaş, Linnes transferinde son dakikada problem çıkması ihtimaline karşılık Ivo Pinto ve Benfica’da forma giyen Pereira’yı yedekte tutmaya devam ediyor.İşte Linnes'in Karnesi