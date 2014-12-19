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Transferde Mutlu Son

Beşiktaş, 23 yaşındaki başarılı sağ bekin transferi için çok önemli adımlar attı. Martin Linnes’le daha önce el sıkışan siyah-beyazlılar, Molde Kulübü ile de 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı.

Transferde Mutlu Son

Beşiktaş, 23 yaşındaki başarılı sağ bekin transferi için çok önemli adımlar attı. Martin Linnes’le daha önce el sıkışan siyah-beyazlılar, Molde Kulübü ile de 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı.

19 Aralık 2014 Cuma 09:13
Transferde Mutlu Son
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Devre arasında kadrosunu yabancı bir sağ bekle güçlendirme kararı alan Beşiktaş, Martin Linnes için geri sayıma geçti. Siyah-beyazlı yönetim, uzun süredir gündeminde yer alan 23 yaşındaki başarılı futbolcu ve kulübü Molde ile el sıkıştı.

Linnes transferinin daha önce zora girmesi nedeniyle Dinamo Zagreb’te top koşturan Portekizli Ivo Pinto’ya resmi teklifte bulunan Kartal, yeni gelişmeler üzerine transferde en başa döndü. Linnes ile çok önceden anlaşmasına rağmen, Molde yönetimi ile bonservis konusunda pürüz yaşayan siyah-beyazlılar bu sorunu da çözdü. Linnes’in bonservisi için Norveç kulübüyle 2.5 milyon euro karşılığında el sıkışan Beşiktaşlı yöneticiler, resmi imzaları atmak için artık gün saymaya başladı.

Martin Linnes’in, Molde yönetimi ile geçmiş alacakları konusunda anlaşmazlık yaşadığı ve siyah-beyazlıların imza için bu problemin çözülmesini beklediği kaydedildi. Beşiktaş, Linnes transferinde son dakikada problem çıkması ihtimaline karşılık Ivo Pinto ve Benfica’da forma giyen Pereira’yı yedekte tutmaya devam ediyor. 

İşte Linnes'in Karnesi


Son Güncelleme: 19.12.2014 09:15
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