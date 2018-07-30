Trabzonspor Hosseini ve Toure'yi KAP'a bildirdi

İşte KAP'a yapılan açıklama:

Profesyonel futbolcu Seyedmajid Hosseini'nin kulübümüze transferi konusunda, oyuncu ile kulübü arasındaki sözleşmenin buy-out maddesinin kulübümüz tarafından kullanılacağını belirtmiştik. Fakat yaşanan süreçte, Esteghlal kulübünün, kulübümüze karşı olan yapıcı ve iyi niyetli yaklaşımı sonucu bu transferin, iki kulüp arasında uzlaşılarak yapılması hususunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Saygılarımızla.

ZARGO TOURE DE BİLDİRİLDİ

Trabzonspor, Hosseini'nin ardından bir diğer transfer Zargo Toure için de kulübüyle görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi:

FC Lorient kulübünün profesyonel futbolcu Zargo Toure'nin, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Saygılarımızla.