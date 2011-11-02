Trabzonspor CSKA Moskova

Burak ile sakatlığı sona eren Henrique forma giyebilecek. Avni Aker'de saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi İspanyol hakem Alberto Undiano Mallenco yönetecek. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, bu akşam sahasında deplasmanda 3-0 mağlup olduğu CSKA Moskova'yı ağırlayacak. Biraz mübalağalı görünse de birçoklarınca Trabzonspor tarihinin en önemli maçı olarak nitelendirilen müsabakada Bordo-Mavililerin hedefi mutlak galibiyet. 1978'de Liverpool galibiyeti ile gerçek anlamda başlamış sayılan Trabzonspor'un Avrupa macerasında bu akşamki maçın önemini artıran unsur şüphesiz galibiyet halinde temsilcimizin bir üst tura geçme adına çok önemli avantaj yakalayacak olması.



Bu, bir anlamda "hasat gecesi" Trabzon için. 40 yıldır hatta ondan öncesi de hesaba dahil edilirse bir asırdır futbola "oyundan çok daha öte" anlamlar yüklemiş bir şehrin futbola verdiklerinden geriye bir şeyler alma gecesi. Futbolun yerel değerlere sunduğu kendini evrensel alana taşıyabilme imkanı adına Şampiyonlar Ligi'nde var olmak ve oranın hakkını vermek Trabzonspor için çok daha özel ve anlamlı. Lakin istenilen sonucun alınabilmesi adına ekibimizin yeni bir takım olma durumundan kaynaklanan arızalar henüz bertaraf edilebilmiş değil.



Herkesin 'Burak varsa gol sorunu yok.' gözüyle bakacağı bu akşamki maçta asıl problem gol bulmak değil takım savunmasını yapabilmek olarak ortaya çıkabilir. Sezon başından bu yana tüm maçları incelendiğinde Trabzonspor için esas sorunun topun rakipte olduğu anlar olduğu gözüküyor. Deplasmanda oynanan Athletic Bilbao ve İnter karşılaşmaları dışında Karadeniz ekibinin defansı ve ileri ucu iki ayrı takımmış görüntüsü verdi. Kazandığı maçlarda dahi rakipleri Trabzonspor'un üzerine çok kolay geldi. Son G.Antep mücadelesinde bir nebze olsun değişen bu durumu Giray Kaçar bir teknik adam bakışıyla analiz edip yorumlamıştı aslında.



Geçen yıldan farklı olarak Trabzonspor rakip stoperlerin topla kolay çıkmasına izin veriyor. Keza orta sahada da Colman, "basıyormuş gibi yapıp" aslında rakibe eskortluk yapınca tüm yük Zokora ile savunma 4'lüsüne kalıyor. Bu açıdan bakıldığında bu akşam Trabzonsporlu oyuncuların "Hatt-ı müdafaa yoktur sath-ı müdafaa vardır, o satıh bütün sahadır." demeleri şart gibi duruyor. Bu sağlanırsa maçı çevirecek pozisyon bulması zaten zor olmayacak.



Aranılan konsantrasyon için ise maçın önemi, camianın beklentisi, futbolcuların bireysel kariyerlerine olabilecek katkısı gibi unsurlar yeterli gelmese bile hiç değilse Van Ercişli olup yaşadığı deprem sonrası ne istediği sorusuna "Trabzonspor forması" cevabını veren 5 yaşındaki Oğuz hatırlatılabilir futbolculara. Haydi Trabzonspor dik oyna; Oğuz için oyna...



Güneş'in golcüleri döndü



Trabzonspor'da, CSKA Moskova maçı öncesi cezası biten golcü oyuncu Burak ile sakatlığı sona eren Henrique, takımda yer alabilecek. Süper Lig'de 11 golü bulunan Burak'ın 75 gün sonra Avrupa hasreti son bulacak. 18 Ağustos'ta UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile oynanan maçın 6. dakikasında rakibine yaptığı faul sonrası kırmızı kart gören ve aldığı 3 maçlık cezası sona eren golcü oyuncu, ilk kez Şampiyonlar Ligi grup maçına çıkacak. Sakatlığı düzelen Brezilyalı Henrique de tekrar Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilecek düzeye geldi.



Şener'den taraftara çağrı



Trabzonspor Başkanı Sadri Şener, taraftarların stadı tamamen doldurmaları halinde bir devrim daha yaşatabileceklerini söyledi. Şener, "Yenilsen önünde Inter ve Lille ile yapacağın 6 puan değerinde 2 maç var. Ama galip gelirsek, tur atlayacağımız büyük ihtimalle belli olur." dedi. Golcü oyuncular Burak ile Henrique'nin forma giyecek olmalarından dolayı mutlu olduğunu belirten Şener, "Bu oyuncuları biz alırken ciddi paralar ödedik. Bunlar önemli futbolcular. Bir Volkan, statü gereği yok. Kadro çeşitliliğimiz artmaya başladı." diye konuştu.



MUHTEMEL KADROLAR



TRABZONSPOR: Tolga, Celustka, Giray, Glowacki, Cech, Zokora, Serkan, Colman, Halil Altıntop, Adrian, Burak Yılmaz



CSKA MOSKOVA: Gabulov, Ignaseviç, Berezutski, Doumba, Love, Dzagoev, Mamaev, Tosic, Aldonin, Berezutski, Fedotov