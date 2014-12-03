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Trabzonspor, Ankara'ya uçtu

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası grup maçında Keçiörengücü ile oynayacağı maç için Ankara'ya uçtu.

Trabzonspor, Ankara'ya uçtu

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası grup maçında Keçiörengücü ile oynayacağı maç için Ankara'ya uçtu.

03 Aralık 2014 Çarşamba 15:57
Trabzonspor, Ankara'ya uçtu
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 Ziraat Türkiye Kupası’ndaki ilk maçında yarın deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Ankara’ya gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde bu Sabah saatlerinde son çalışmasını yapan Trabzonspor, özel bir uçak ile saat 14.00’te Ankara’ya hareket etti. Teknik direktör Ersun Yanal; Cardozo, Constant, Bosingwa, Fatih Öztürk, Papadopoulos ve Yusuf Erdoğan gibi isimleri kadroya almadı. Tecrübeli teknik adamın yarınki karşılaşmada ligde fazla forma şansı bulamayan oyunculara görev vereceği belirtildi.

MUHTEMEL 11

Trabzonspor’un yarınki karşılaşmaya, "İbrahim Demir, Aykut Demir, Belkalem, Mustafa Akbaş, ishak doğan, Medjani, Soner, Özer, Serdar Gürler Waris ve Yatabare" 11’i ile çıkması bekleniyor.

Son Güncelleme: 03.12.2014 15:59
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporAnkaraya UçtuKıbrıs Manşet
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