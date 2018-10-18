TOL U21 başarıyı kutladı

T.Ocağı U21 takımı U21 Süper liginde geride kalan 4 haftada aldığı 4 galibiyetle liderliğe ortak olmanın başarısını Archway Restaurant’ta kutladı.

U-21 Süper ligde 4.maçlar tamamlanırken oynadığı 4 maçta da galibiyet alarak topladığı 12 puan ile lider YAK U21 takımı ile ayni puan averaj farkı ile ikinci sırada bulunan, o sene bu sene parolasıyla sezona giren TOL U21 takımı, başarısını kutlamak ve moral motivasyonu artırmak adına, TOL Yönetimi tarafından Archway Restaurant’ta akşam yemeği düzenlendi. Düzenlenen bu yemekte TOL Başkanı Şükrü Karakaya tarafından Archway Restoran sahibi Murat Girgen’e katkılardan dolayı plaket takdim edildi.