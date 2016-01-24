TFF, Trabzonspor-Beşiktaş Maçı İçin Kararını Verdi

Trabzonspor-Beşiktaş Maçı Ertelendi!



Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında bu akşam 20.00'de oynanması gereken Trabzonspor-Beşiktaş maçı yoğun hava muhalefeti nedeniyle ertelendi. TFF'nin resmi kararı kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.Spor Toto Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren ve bu akşam 20.00'de oynanması gereken Trabzonspor-Beşiktaş derbisi, yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi.Zorlu maç öncesinde Federasyon temsilcileri ve hakemler stadın içerisinden ve çevresinden fotoğraflar çekip Federasyon'a gönderirken, Türkiye Futbol Federasyonu son olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen 'yağış' sürecek uyarısıyla derbiyi bir başka tarihe erteleme kararı aldı.TFF'nin bu kararını kısa bir süre sonra resmen açıklaması bekleniyor.Trabzon'da sabah saatlerinden bu yana yağan kar, Avni Aker Stadyumu'nun beyaza bürünmesine neden oldu. Zemin üzerinde yaklaşık 10-15 cm yükseliğinde kar birikti. Bunun yanı sıra yoğun hava muhalefeti, uçak seferlerini de vurdu. İstanbul'dan Trabzon'a hareket edecek tüm seferler iptal edildi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde de, maç saati için Trabzon'da 0 ilâ 1 derece hava sıcaklığı ve öğle saatlerinden akşam geç saatlere kadar yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.Tüm bu unsurlar bir araya gelince, Türkiye Futbol Federasyonu'nun erteleme kararı alması kaçınılmaz oldu.Bu kararla birlikte geçtiğimiz hafta Mersin İdman Yurdu mücadelesi de İstanbul'daki kar yağışı ve stat zemin ısıtma sisteminin kullanılamaması nedeniyle ertelenen Siyah-Beyazlıların ligde eksik maç sayısı 2'ye çıktı.Maç eksiği ile Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde bulunan Beşiktaş, bu erteleme ile birlikte 5 puan geride kalma riskiyle karşı karşıya geldi. Keza Fenerbahçe sahasında Rizespor'u mağlup etmesi durumunda 2 maç fazlasıyla Beşiktaş'ın 5 puan önüne geçecek.Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoğun maç takvimi bulunan Beşiktaş'ın 2 maçının ertelenmesi, Siyah-Beyazlılar'ı oldukça zor duruma sokması bekleniyor.2 sezon sonra yeniden anlaşılan Hami Mandıralı ile iyi bir başlangıç yapmak isteyen Trabzonspor cephesi ise, bu isteğini bu akşam gerçekleştiremeyecek.Avni Aker'de kar kalınlığı 15-20 cm uzunluğunda değişti. Bu koşullarda maçın oynanması mümkün olmadı.