Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.269
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

TFF, Trabzonspor-Beşiktaş Maçı İçin Kararını Verdi

TFF, Trabzonspor-Beşiktaş Maçı İçin Kararını Verdi

24 Ocak 2016 Pazar 14:26
TFF, Trabzonspor-Beşiktaş Maçı İçin Kararını Verdi
banner238
Trabzonspor-Beşiktaş Maçı Ertelendi!

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında bu akşam 20.00'de oynanması gereken Trabzonspor-Beşiktaş maçı yoğun hava muhalefeti nedeniyle ertelendi. TFF'nin resmi kararı kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.



Spor Toto Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren ve bu akşam 20.00'de oynanması gereken Trabzonspor-Beşiktaş derbisi, yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi.

Zorlu maç öncesinde Federasyon temsilcileri ve hakemler stadın içerisinden ve çevresinden fotoğraflar çekip Federasyon'a gönderirken, Türkiye Futbol Federasyonu son olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen 'yağış' sürecek uyarısıyla derbiyi bir başka tarihe erteleme kararı aldı.

TFF'nin bu kararını kısa bir süre sonra resmen açıklaması bekleniyor.



Sabah saatlerinden beri...

Trabzon'da sabah saatlerinden bu yana yağan kar, Avni Aker Stadyumu'nun beyaza bürünmesine neden oldu. Zemin üzerinde yaklaşık 10-15 cm yükseliğinde kar birikti. Bunun yanı sıra yoğun hava muhalefeti, uçak seferlerini de vurdu. İstanbul'dan Trabzon'a hareket edecek tüm seferler iptal edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde de, maç saati için Trabzon'da 0 ilâ 1 derece hava sıcaklığı ve öğle saatlerinden akşam geç saatlere kadar yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

Tüm bu unsurlar bir araya gelince, Türkiye Futbol Federasyonu'nun erteleme kararı alması kaçınılmaz oldu.



2. kez üst üste...

Bu kararla birlikte geçtiğimiz hafta Mersin İdman Yurdu mücadelesi de İstanbul'daki kar yağışı ve stat zemin ısıtma sisteminin kullanılamaması nedeniyle ertelenen Siyah-Beyazlıların ligde eksik maç sayısı 2'ye çıktı.

Maç eksiği ile Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde bulunan Beşiktaş, bu erteleme ile birlikte 5 puan geride kalma riskiyle karşı karşıya geldi. Keza Fenerbahçe sahasında Rizespor'u mağlup etmesi durumunda 2 maç fazlasıyla Beşiktaş'ın 5 puan önüne geçecek.

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoğun maç takvimi bulunan Beşiktaş'ın 2 maçının ertelenmesi, Siyah-Beyazlılar'ı oldukça zor duruma sokması bekleniyor.

2 sezon sonra yeniden anlaşılan Hami Mandıralı ile iyi bir başlangıç yapmak isteyen Trabzonspor cephesi ise, bu isteğini bu akşam gerçekleştiremeyecek.



Avni Aker'de kar kalınlığı 15-20 cm uzunluğunda değişti. Bu koşullarda maçın oynanması mümkün olmadı. 
Son Güncelleme: 24.01.2016 16:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ne Messi ne Ronaldo! İşte dünyanın en zengin futbolcusu!
Ne Messi ne Ronaldo! İşte dünyanın en zengin futbolcusu!
Gökhan Süresiz Kadro Dışı
Gökhan Süresiz Kadro Dışı
Son dakika... Fenerbahçe'de Van Persie dönemi bitti
Son dakika... Fenerbahçe'de Van Persie dönemi bitti

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim