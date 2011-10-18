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Terim'in zor kararı

Galatasaray'a Bursaspor galibiyeti pahalıya maloldu!..

Terim'in zor kararı

Galatasaray'a Bursaspor galibiyeti pahalıya maloldu!..

18 Ekim 2011 Salı 17:21
Terim'in zor kararı
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Sarı kırmızılı takım 2 sezondur yenemediği Bursaspor'u Türk Telekom Arena'nın berbat zemininde yenerken iki önemli oyuncusu Kazım ve Engin'i fire verdi. Fatih Terim bu iki yıldızından Antalyaspor deplasmanı ve evinde oynayacağı Gaziantepspor maçında kesin olarak faydalanamayacak. Sarı kırmızılı ekibin orta alanında oluşan bu sıkıntılı durumda, Kazım'ın yerine Eboue'nin forma giymesi çok yüksek olasılık olarak görülüyor. Engin'in formasını ise Baros'u alması muhtemel fakat, Eboue'nun forma giymesiyle 7 yabancı kadroda olmuş olacak. G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'in bu durumda Milan Baros ile Riera arasında tercih yapması muhtemel.

Burssapor maçında son dakikalarda oyuna girmesine rağmen büyük bir iştahla sahaya dalan ve attığı golle 3 puanın kazınılmasında büyük pay sahibi olan Baros, maç sonrasında da teknik direktör Fatih Terim'in övgüsüne mazhar olmuştu. Bu durumda Baros'un Antalya'da forma giymesi yüksek olasılık. Ancak Terim, Baros'a formayı verirken Albert Riera'yı da kaybetmek istemiyor. Bursaspor maçında oyundan çıkarken bir bölüm seyirce tkarafından ıslıklanan Riera'nın bu olayın ardından yedek kulübesine çekilmesi İspanyol yıldızı olumsuz etkileyebilir. İşte Fatih Terim bu yüzden sıkıntılı anlar yaşıyor. Kadrosunda birçok kulübün aksine sadece 7 yabancı oyuncusu var. Riera dışında da yabancı oyuncuların hemen hepsi form tutmuş durumda. Bakalım Antalya'da Terim hangi yabancısına kıyacak! 

 
Son Güncelleme: 18.10.2011 17:21
Anahtar Kelimeler:
BursasporGalatasarayFatih Terim
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