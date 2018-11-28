Terfi edenler açıklandı

Uluslararası kurallar gereği dört ayda bir yapılan rekli kuşaklar sınavı geçtiğimiz Pazar günü Girne de yapıldı

113.Taekwondo 63 .Karate 5.Judo Renkli kuşak imtihanına Lefkoşa, Mağusa, Girne, Güzelyurt bölgelerinden,2018 yılı lisaslarını vize yaptırmış siyah kuşak olmayan bay ve bayan sporcular katıldılar.

Teknik komite, imtihan komitesi,ve hakem komitesi temsilcileri Siyah kuşaklı hocalar tarafından yapılan sınav sonuçları açıklanarak kuşak terfi edenler belirledi.

Sınavda kazananların kuşak terfi töreni yarın saat 16.30 da Girne Avrasya Taekwondo Merkezinde yapılacak tören ile verilecek.