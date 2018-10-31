Tenis Ligi başlıyor

KKTC Tenis Federasyonu Başkanı Rağıp Ratip Cumartesi başlayacak yeni sezon öncesi basına açıklamalarda bulundu.

7 takımın katılımıyla Cumartesi günü başlayacak Ciddi Home Tenis Liginde ilk devre 16 Aralık tarihinde tamamlanacak.

7 takımlı oynanacak

Rağıp Ratip YDÜ, DAÜ, GAÜ, Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü, Lefkoışa Şehir Kulübü, Girne Belediyesi Tenis Kulübü ve Gönyeli Tenis Kulübü’nün katılımıyla 7 takımlı iki devreli ve deplasmanlı lig düzenleyeceklerini açıkladı.

İlk kez deplasmanlı

Ratip Cumartesi başlayacak yeni sezonda ilk kez deplasmanlı lig düzenleyeceklerini ve yine ilk kez Kadınlarda 1 erkeklerde ise 2 yabancı oyuncu transferine izin verdiklerini kaydetti.

6 haftalık ilk devre başlıyor

3 Kasım’da başlayacak ve 6 hafta sürecek ilk devre 16 Aralık tarihinde3 tamamlanacak.

14-21 Ocak tarihleri arasında ara transfer dönemi gerçekleşecek ligin ikinci devresi 23 Şubatta başlayacak.

Başkan Ratip göreve geldikten sonra tenis sporunu ileriye taşımak için çalışmalar yaptıklarını ve Türkiye Tenis Federasyonu ile protokol imzalayarak Türkiye Tenis Ligi’nin bir ayağının KKTC’de yapılması konusunda protokol imzalayarak hayata geçirdiklerini söyledi.