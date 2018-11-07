Tenis Ligi başladı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından organize edilen Ciddi Home 2018-2019 Tenis Ligi ilk hafta karşılaşmaları ile başladı.

Haftanın en çekişmeli maçı Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Gönyeli Tenis Kulübü (GTK) arasında gerçekleşti.

Son maça 4-4 beraberlikle girilirken, en son oynanan karışık çiftler maçında gülen taraf DAÜ oldu. Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) haftayı BYE geçerken, Girne Belediyesi Tenis Kulübü (GBTK) ile Lefkoşa Şehir Kulübü (LŞK) arasında oynanan karşılaşmalar elverişsiz hava koşullarından dolayı genel skor 1 - 4 iken yarım kalmış ve bugün saat 17.00'a ertelendi.