TELSİM LİGİ 5.HAFTA SONUÇLARI

Kuzey Kıbrıs Telsim Futbol Ligleri’nde Süper Lig’de Yenicami, Birinci Lig’de Gençlik Gücü, İkinci Lig Doğu Grubu’nda Vadili, Batı Grubu’nda ise Değirmenlik haftayı lider tamamladı. Telsim Futbol Liglerinde bugün yapılan karşılaşmalarda Süper Lig’de Küçük Kaymaklı deplasmanda, Gönyeli’yi 3-1, Tatlısu, Düzkaya’yı 2-1, Çetinkaya da Bostancı Bağcıl’ı 1-0 yendi. Mağusa Türk Gücü-Doğan Türk Birliği maçı ise 1-1 berabere tamamlandı.

Telsim Birinci Lig’de Yeni Boğaziçi ile Binatlı 1-1 berabere kalırken Türkmenköy, Çanakkale’yi 5-0, Mormenekşe de deplasmanda Esentepe’yi 3-2 mağlup etti.

Telsim İkinci Lig Doğu Grubu’nda Akova, Maraş’ı 2-0, Vadili de Turunçlu’yu 2-1 yendi. Lig’in Batı Grubu’nda ise Değirmenlik, Pınarbaşı’nı 1-0, Gaziveren de Karşıyaka’yı 2-0 yendi; Dağyolu-Doğancı maçı ise 1-1 beraberlikle sonuçlandı.