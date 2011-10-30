Telsim Futbol Liglerinde Altıncı Hafta Tamamlandı

Telsim Futbol Liglerinde altıncı hafta bugün oynanan karşılaşmalarla geride kaldı. Altıncı haftanın ardından Süper Lig’de Yenicami, Birinci Lig’de Gençlik Gücü, İkinci Lig Doğu Grubu’nda Akıncılar, Batı Grubu’nda ise Yalova averajla lider durumda bulunuyor.

Telsim Süper Lig’de haftanın son karşılaşmalarında Mağusa Türk Gücü, Lefke karşısından, Çetinkaya da Gönyeli önünden aynı sonuçlarla 2-0 galip ayrıldı. Günün diğer mücadelesi Lapta-Bostancı Bağcıl karşılaşması ise başladığı gibi golsüz sona erdi.

Telsim Birinci Lig’de 3 karşılaşmada da aynı sonuçlar alındı.

Yeniboğaziçi, Görneç’i, Serdarlı, Çanakkale’yi, Ozanköy de Mormenekşe’yi 3-1’lik sonuçlarla mağlup etti. Lig lideri Gençlik Gücü de Dumlupınar karşısında 3 gol bularak yoluna devam etti.

Telsim İkinci Lig’de ise şu sonuçlar alındı:

Doğu Grubu’nda

Mutluyaka: 0 – Gençlerbirliği: 3

Dipkarpaz: 0 – Akıncılar: 3

Batı Grubu’nda

Girne Halk Evi: 2 – Yalova: 6

Gaziveren: 0 – Ağırdağ Boğaz: 1