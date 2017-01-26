TELAFİ SINAVLARI YAPILDI

2016 Yılı içerisinde geçerli nedenlerden imtihana giremeyen sporcular için yapılan renkli kuşakların telafi sınavı 25/01/2017 Çarşamba akşamı Girne Avrasya spor salonunda yapılmıştır.
Senior Grand Master Gökbilen, Masterler Öykü Ergin, Ali Uslu ve Genel Sekreter Pınar Akarpınar’ın yaptığı sınavda başarılı olanların kemerleri 27 Ocak 2017 Cuma akşamı yapılacvak törende verilecektir
1.Gıp Kırmızı Siyah Kuşak Kazananlar
Miraç Üstüner, Adem Berk Çakmak, İlkem Olgu Durak
2.Gıp Kırmızı Kuşak Kazananlar
Hüseyin Erçelik, Doğa Ateş, Elif Nur Karadağ, Maryam Mohammad Byki, Hilmi Miralay, Oğulcan Doğan
3.Gıp Mavi Kırmızı Kuşak Kazananlar
Kayra Bilge, Süleyman Bozkurt
4.Gıp Mavi Kuşak Kazananlar
Sıla Özdemir, Ömer Özdemir, Hüray Beyazsaçlı
5.Gıp Yeşil Mavi Kuşak Kazananlar
Sude Umaç, Derya Güler
6.Gıp Yeşil Kuşak Kazananlar
Behçet Kadak, Ana Tüysüz, Emir Eren, Berc Alexandru Tüysüz, Güven Çavdar, Denktaş Karamahmutoğlu, Betül Peyravi
7.Gıp Sarı Yeşil Kuşak Kazananlar
Dilfuza Babayeva
8.Gıp Sarı Kuşak Kazananlar
Mehtap Cevdet