TELAFİ SINAVLARI YAPILDI

2016 Yılı içerisinde geçerli nedenlerden imtihana giremeyen sporcular için yapılan renkli kuşakların telafi sınavı 25/01/2017 Çarşamba akşamı Girne Avrasya spor salonunda yapılmıştır.Senior Grand Master Gökbilen, Masterler Öykü Ergin, Ali Uslu ve Genel Sekreter Pınar Akarpınar’ın yaptığı sınavda başarılı olanların kemerleri 27 Ocak 2017 Cuma akşamı yapılacvak törende verilecektirMiraç Üstüner, Adem Berk Çakmak, İlkem Olgu DurakHüseyin Erçelik, Doğa Ateş, Elif Nur Karadağ, Maryam Mohammad Byki, Hilmi Miralay, Oğulcan DoğanKayra Bilge, Süleyman BozkurtSıla Özdemir, Ömer Özdemir, Hüray BeyazsaçlıSude Umaç, Derya GülerBehçet Kadak, Ana Tüysüz, Emir Eren, Berc Alexandru Tüysüz, Güven Çavdar, Denktaş Karamahmutoğlu, Betül PeyraviDilfuza BabayevaMehtap Cevdet

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