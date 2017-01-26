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26 Ocak 2017 Perşembe 07:25

TELAFİ SINAVLARI YAPILDI

TELAFİ SINAVLARI YAPILDI
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TELAFİ SINAVLARI YAPILDI

2016 Yılı içerisinde geçerli nedenlerden imtihana giremeyen sporcular için yapılan renkli kuşakların telafi sınavı 25/01/2017 Çarşamba akşamı Girne Avrasya spor salonunda yapılmıştır.

Senior Grand Master Gökbilen, Masterler Öykü Ergin, Ali Uslu ve Genel Sekreter Pınar Akarpınar’ın yaptığı sınavda başarılı olanların kemerleri 27 Ocak 2017 Cuma akşamı yapılacvak törende verilecektir

1.Gıp Kırmızı Siyah Kuşak Kazananlar

Miraç Üstüner, Adem Berk Çakmak, İlkem Olgu Durak

2.Gıp Kırmızı Kuşak Kazananlar

Hüseyin Erçelik, Doğa Ateş, Elif Nur Karadağ, Maryam Mohammad Byki, Hilmi Miralay, Oğulcan Doğan

3.Gıp Mavi Kırmızı Kuşak Kazananlar

Kayra Bilge, Süleyman Bozkurt

4.Gıp Mavi Kuşak Kazananlar

Sıla Özdemir, Ömer Özdemir, Hüray Beyazsaçlı

5.Gıp Yeşil Mavi Kuşak Kazananlar

Sude Umaç, Derya Güler

6.Gıp Yeşil Kuşak Kazananlar

Behçet Kadak, Ana Tüysüz, Emir Eren, Berc Alexandru Tüysüz, Güven Çavdar, Denktaş Karamahmutoğlu, Betül Peyravi

7.Gıp Sarı Yeşil Kuşak Kazananlar

Dilfuza Babayeva

8.Gıp Sarı Kuşak Kazananlar

Mehtap Cevdet


 
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