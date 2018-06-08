Tek hedef şampiyonluk

Conifa 2018 World Footbal Cup’ta finalde Karpatalya ile karşılaşacak olan milli takımımızda hedef belli

Ahmet ÖZYAŞAR-Recep ÖZKAMALI (KTSYD-Londra)

Londra’da düzenlenen Conifa 2018 World Football Cup turnuvasında yarı finalde Padanya’yı geçerek adını finale yazdıran milli takımımız bugün (9 Haziran Cumartesi) KKTC saati ile saat 20:00’de Karpatalya ile şampiyonluk maçına çıkacak. Turnuvanın ilk maçında karşılaştığımız Karpatalya ile 1-1 berabere kalan milli takımımızda final maçında tek hedef Karpatalya’yı yenip Conifa dünya şampiyonluğunu kazanmak. Milli takım teknik direktörü Mustafa Borataş ve takım kaptanı Hasan Piro, turnuva ve final maçı ile açıklamalarda bulundular.

Borataş: Zorlu bir turnuva yaşadık

Milli takım teknik direktörü Mustafa Borataş turnuva öncesi zorlu bir turnuvanın kendilerini beklediğini beklediklerini ve bugüne kadar oynadıkları maçlarda bu zorlu süreci yaşadıklarını belirtti. Ölüm grubu olarak adlandırılan gruptan çıkan iki takımın finalde yeniden karşılaşacaklarını söyleyen Borataş, artık tek amaçlarının bu maçı da kazanıp şampiyonluğu kazanmak olduğunu söyledi. Yarı final maçında karşılaştıkları Padanya karşısında iki kez geriye düşmelerine rağmen maçı çevirmelerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Mustafa Borataş, tüm kamp ekibi olarak şampiyon olacaklarına yürekten inandıklarını belirtti. Borataş ayrıca kamp boyunca bu başarıya katkı sağlayan başta teknik ekibi, sağlık ekibi, malzemeci ekibi, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu, Londra masterleri ve en önemlisi Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yetkililerine sonsuz teşekkür etti.

Piro: Şampiyon olacağız

Takım kaptanlarından kaleci Hasan Piro ise 9 günde 5 maç yaptıklarını ve bu zorlu süreçten başarı ile çıktıklarını belirterek, artık tek amaçlarının şampiyonluk olduğunu ve şampiyonluğu kazanacaklarına yürekten inandığını söyledi. Özellikle yarı final maçında karşılaştıkları Padanya karşısında çok iyi oynayarak finale çıktıklarını belirten Piro, bu maçın sonucunun kendilerini inanılmaz mutlu ettiğini ve final maçına motive ettiğini vurguladı. Hasan Piro son olarak Londra’da yaşayan tüm soydaşlarımızı milli takıma destek için maça davet etti.