Tavlacılarımız İstanbul’da yarışacak

WBF-Türkiye 2017 İstanbul Açık Tavla Turnuvası’nda ülkemiz tavlacıları da mücadele edecek. 13-15 Ocak tarihlerinde İstanbul Armada Hotel’de gerçekleştirilecek. WBF-Türkiye İstanbul Açık Tavla Şampiyonası’nda ülkemizden de toplam 14 sporcu katılacak ve mücadele edecek. 13 Ocak Cuma günü başlayacak ve 3 gün sürecek turnuva üç kademeli Ana Aktivitenin yanında “Richard Lukas” anısına ısınma, İstanbul 2017 Danışman Çiftler, yıldırım, 1 puan, havuz, uzmanlık testi, bayanlar özel, elit kulüp özel ve tavla için tavla yan aktiviteleri de yeralacak. 18 bin lirayı aşkın değerde hediyelerin dağıtılacağı organizasyona katılımın kalabalık olacağı belirtildi.

WBF-Türkiye Organizasyonu`nca bu yıl sekizinci kez tertiplenecek olup, her yıl artan organizasyon başarısıyla bugün dünyanın saygın faaliyetleri arasında ismi geçen ve aynı zamanda Dünya Tavla Federasyonu, WBF`nin “Golden Circuit 2017” turunun açılış etabı olan uluslararası bu faaliyette Kuzey Kıbrıs Elit Tavla Derneği’nin 14 oyuncusu mücadele edecek. 2016 yılı içerisinde yapılan Lig müsabakaları sonucunda Kuzey Kıbrıs Elit Tavla Derneği, 2016 yılı sonunda en başarılı 14 tavla sporcusunu tüm masrafları Derneğe ait olmak üzere ( gidiş-dönüş uçak bileti, otel konaklama ve turnuva kayıt ücreti ) bu turnuvaya gönderiyor.



