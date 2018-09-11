Tatlısu’da bocce şenliği

Tatlısu Harnup Festivali etkinlikleri dahilinde Tatlısu Belediyesi ile Herkes İçin Spor Federasyonu ortaklaşa plaj bocce turnuvası gerçekleştirdi. Erkeklerde 20,Kadınlarda 8 takımın katıldığı turnuvada zafer Pembe Senin-Ayşe Arıca ve Hakan Topal – Ateş Erzen çiftlerinin oldu.

Dün gün boyunca gerçekleşen turnuvaya halktan da ilgi olurken, şenlikler için adaya gelen Ukrayna ve Rusya kafilelerinden kişilerde turnuvada yer alarak organizasyona renk kattı.

Oynana karşılaşmalar sonunda dereceye giren sporcular şöyle:

Kadınlar:

1- Pembe/Ayşe

2- Hicran/Faika

3- Mürüde/Özlem

Erkekler:

1- Ateş/Hakan

2- Remzi/Halit

3- Doğuhan/Ergin