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Taraftarlar, Futbolcuyu Tuğlayla Öldürdü

Futbolcu, maç sonrası saldıran rakip takım taraftarlarının kafasına tuğlayla vurması sonucu hayatını kaybetti.

Taraftarlar, Futbolcuyu Tuğlayla Öldürdü

Futbolcu, maç sonrası saldıran rakip takım taraftarlarının kafasına tuğlayla vurması sonucu hayatını kaybetti.

04 Aralık 2014 Perşembe 20:04
Taraftarlar, Futbolcuyu Tuğlayla Öldürdü
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Taraftarlar, Futbolcuyu Tuğlayla Öldürdü
Futbolcu, maç sonrası saldıran rakip takım taraftarlarının kafasına tuğlayla vurması sonucu hayatını kaybetti.


Arjantin Üçüncü Futbol Ligi takımlarından Tiro Federal'in 33 yaşındaki oyuncusu Franco Antonio Nieto, maç sonrası saldıran rakip takım taraftarlarının kafasına tuğlayla vurması sonucu hayatını kaybetti.

Şinhua haber ajansına göre, Arjantin'in La Rioja eyaletinin Aimogasta bölgesinde Tiro Federal ile Chacarita Juniors arasında oynanan 3. lig karşılaşması, Tiro Federal'in 3-1 üstünlüğüyle devam ederken futbolcular arasında çıkan kavga nedeniyle hakem tarafından ertelendi.

Hakemin 8 futbolcuyu oyundan attığı maçtan sonra rakip ekibin taraftarlarının saldırdığı Tiro Federal'in 33 yaşındaki kaptanı Franco Antonio Nieto, kafasına tuğlayla vurulması nedeniyle götürüldüğü Vera Barros Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Polis, saldırıya ilişkin 3 kişiyi gözaltına aldı.

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 13. haftasındaki Atletico Madrid-Deportivo maçının öncesinde iki takım taraftarları arasında çıkan olaylarda bir kişi ölmüştü. 

Son Güncelleme: 04.12.2014 20:05
Anahtar Kelimeler:
TaraftarlarFutbolcuyu Tuğlayla Öldürdü
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