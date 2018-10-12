Tangül Çağıner anısına yarışıyorlar

Çatalköy İlkokulunda bu projeye destek olan Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı üç, dört ve beşinci sınıf öğrencilerin tümünün katılacağı beş turluk “ Tangül Çağıner 2. Satranç Anı Turnuvasına sponsor oldu. Turnuvaya katılan tüm çocuklara Acapulco Hotel’de yapılacak yemekli ödül töreninde katılım belgesi ve hediye verilecek.

Turnuvanın ilk turu 8 Ekim günü yapıldı. 19 Kasım turnuvanın ödül töreninin yapılacağı gün olarak belirlendi. 180 öğrencinin katıldığı ilk turda heyecan büyüktü.

Birinci Tur Sonunda Puan Durumu

1. 3A SINIFI 10.5 Puan

2. 3A SINIFI 12.0 Puan

3. 4A SINIFI 13.0 Puan

4. 4B SINIFI 14.0 Puan

5. 5A SINIFI 19.0 Puan

6. 5B SINIFI 21.5 Puan