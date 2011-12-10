Takımımızın Yaşadığı Talihsiz Olaylar Hepimizi Derinden Üzmüştür

Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, Kadın Voleybol Takımlarının, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kupası 2. tur rövanşında Kıbrıs Rum Kesimi takımı Apollon Limassol ile oynadığı karşılaşma sırasında yaşanan olayların kendilerini derinden üzdüğünü söyledi.

Aysal, sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, büyük kulüplerin bu tarz olaylara karşı dirençli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

''Bayan Voleybol Takımımızın, CEV Kupası 2. tur ikinci maçı için Güney Kıbrıs Limassol'da rakibiyle oynadığı karşılaşma sırasında yaşadığı talihsiz olaylar hepimizi derinden üzmüştür.

Büyük kulüpler her zaman bu tarz olaylara karşı dirençlidir. Tüm Galatasaray camiası olarak kalplerimizin sporcularımızla birlikte olduğunu ve onlarla övündüğümüzü bilmelerini isterim. Net bir skorla müsabakayı galip tamamlayarak CEV Kupası'nda son 16 takım arasına kalan Bayan Voleybol Takımımızla gurur duyuyor, bu vesileyle bir kez daha tebrik ediyorum.''