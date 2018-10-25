Taekwondo’da uluslar arası organizasyon

Taekwondo Karate Federasyonu tarafından Dr. FazılKüçük Oyunşarı çerçevesinde organize ettiği 3 ayrı uluslar arası organizasyon bugün, yarın ve Cumartesi günü yapılacak.

30. WTF (Olimpik sistem ) Taekwondo Şampiyonası bugün saat 10.00’da başlarken, 17.GTF Avrasya Taekwondo Şampiyonası ve 5. World Budo Martialarts Şampiyonaları yarın saat 10.00’da , saat 10.00 Girne Avrasya Taekwondo Merkezinde başlayacak.

8 takım kesin katılıyor

Müsabaktalara Türkiye, Azerbaycan, İskoçya, Romanya, Moldova, Ukrayna, Kırgızistan ve KKTC takımları resmi kayıtlarını yaptırırken İran, Ermenistan ve Özbekistan takımlarının da bugün ülkeye gelmeleri bekleniyor.

Ödül töreni Cumartesi

Üç ayrı uluslar arası organizasyonda dereceye girecek olan sporculara ödülleri ise Cumartesi günü saat 17.30’da düzenlenecek ödül töreninde yetkililer tarafından verilecek.