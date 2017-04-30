SÜPER LİGİN 29.HAFTASININ KAPANIŞ KARŞILAŞMALARI OYNANDI



OSMAN DİNLERSüper ligde 29. Haftası bugün oynan 3 karşılaşma ile tamamlandı. Girne’de oynanan Türk Ocağı ile Yalova arasındaki karşılaşmada Türk Ocağı 4-1 galip geldi. Ertaç Taşkrıan’ın 3 gol attığı karşılaşmada gol krallığı yarışında John Ebuka’yı yakalayarak gol sayısını 37 çıkartdı. Geçler Birliği ile küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Mormenekşe’yi 6-1 mağlup ederek klasmanda lig ikinciliğini kovalamaya devam etti. Günün beraberlik ile biten tek maçı Mağusa Türk Gücü ile Küçük Kaymaklı arasında karşılıklı atılan birer golle 1-1 eşitlikle tamamlandı. Toplamda 38 golün atıldığı 29. Haftada bu sezonun en gollü haftası olmuş oldu.K-Pet Süper lig karşılaşmalarında alınan sonuçlar ve Puan durumu.Mağusa T G – K.Kaymaklı 1-1Türk Ocağı – Yalova 4-1G. Birliği – Mormenekşe 6-1