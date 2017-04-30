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30 Nisan 2017 Pazar 19:32

SÜPER LİGİN 29. HAFTASININ KAPANIŞ KARŞILAŞMALARI OYNANDI

K-Pet Süper lig karşılaşmalarında alınan sonuçlar ve Puan durumu.

SÜPER LİGİN 29. HAFTASININ KAPANIŞ KARŞILAŞMALARI OYNANDI
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SÜPER LİGİN 29.HAFTASININ KAPANIŞ KARŞILAŞMALARI OYNANDI

GOL REKORU KIRILDI

OSMAN DİNLER
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Süper ligde 29. Haftası bugün oynan 3 karşılaşma ile tamamlandı. Girne’de oynanan Türk Ocağı ile Yalova arasındaki karşılaşmada Türk Ocağı 4-1 galip geldi. Ertaç Taşkrıan’ın 3 gol attığı karşılaşmada gol krallığı yarışında John Ebuka’yı yakalayarak gol sayısını 37 çıkartdı. Geçler Birliği ile küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Mormenekşe’yi 6-1 mağlup ederek klasmanda lig ikinciliğini kovalamaya devam etti. Günün beraberlik ile biten tek maçı Mağusa Türk Gücü ile Küçük Kaymaklı arasında karşılıklı atılan birer golle 1-1 eşitlikle tamamlandı. Toplamda 38 golün atıldığı 29. Haftada bu sezonun en gollü haftası olmuş oldu.

K-Pet Süper lig karşılaşmalarında alınan sonuçlar ve Puan durumu.

K-Pet Süper Lig
Mağusa T G – K.Kaymaklı 1-1
Türk Ocağı – Yalova 4-1
G. Birliği – Mormenekşe 6-1

K-Pet Süper Lig

 
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K-Pet Süper lig karşılaşmalarında alınan sonuçlar ve Puan durumu.

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