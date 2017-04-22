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22 Nisan 2017 Cumartesi 19:42

SÜPER LİGİN 28. HAFTASI BUGÜN OYNANAN KARŞILAŞMALARLA TAMAMLANDI

K-Pet Süper lig karşılaşmalarında alınan sonuçlar ve Puan durumu.

SÜPER LİGİN 28. HAFTASI BUGÜN OYNANAN KARŞILAŞMALARLA TAMAMLANDI
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SÜPER LİGİN 28.HAFTASI BUGÜN OYNANAN KARŞILAŞMALARLA TAMAMLANDI

OSMAN DİNLER
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Süper ligin 28.haftasının tüm karşılaşmaları bugün oynandı. Şampiyon Yenicami ile Mormenekşe arasındaki karşılaşmayı Yenicami 6-0’lık skorla kazandı. Yenicami’nin golcü oyuncusu John Ebuka 5 gol kaydederek gol krallığında da toplamda 35 gole ulaşarak birinci sıraya yükseldi. Doğan Türk Birliği, Mağusa Türk Gücü’nü 2-1 mağlup ederek klasmanda ikinci sıradaki yerini korudu. Gençlerbirliği GAÜ Çetinkaya’yı Lefkoşa’da 3-1 mağlup ederek kupa öncesi iyi bir moral buldu. Küçük Kaymaklı takımı ile Binatlı arasındaki karşılaşma ise 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Binatlı takımı son iki haftaya girilirken elde edeceği bir puan kümede kalmasına yetecek. Lefke ise Dumlupınar’ı 4-0’lık sonuçla mağlup ederek iyi bir moral buldu. Cihangir, Değirmenlik takımını golcüsü Halil Turan’ın 3 golü ile mağlup ederek Değirmenlik takımını bir adım daha 1.lige yaklaştırmış oldu. Baf Ülkü Yurdu, Türk Ocağı ve Yalova, Gençlik Gücü karşılaşmaları günün golsüz biten müsabakaları oldu.

K-Pet Süper lig karşılaşmalarında alınan sonuçlar ve Puan durumu.

K-Pet Süper Lig Baf ÜY - Türk Ocağı 0-0

GAÜ Çetinkaya - G. Birliği 1-3

Mormenekşe – Yenicami 0-6

Doğan TB - Mağusa TG 2-1

K. Kaymaklı – Binatlı 1-1

Yalova – G. Gücü 0-0

Lefke – Dumlupınar 4-0

Cihangir – Değirmenlik 3-0


 
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