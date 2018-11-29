Süper Lig’in 10. Haftasında 21 gol

K-Pet Süper Ligin 10. Haftasında ağlar 21 kez havalandı. Gollerin 15 tanesi ikinci yarıda atılırken takımların ilk yarılarda kaydettikleri gol sayısı sadece 6 oldu.

Küçük Kaymaklı ile Gençlik Gücü arasında oynanan ve 1-1 eşitlikle sonuçlanan karşılaşmanın golleri ilk yarıda atılırken, ikinci yarıda her iki takım da gol yollarında suskun kaldı.

Ligin 10. Haftasında oynanan 4 karşılaşmada tüm goller ikinci yarıda atıldı. Bu maçlar Baf Ü.Yurdu-Doğan T.Birliği, Merit A.Yeşilova-Esentepe, Türk-Ocağı-Gönyeli ve Lefke-Binatlı maçları olurken, ilk yarılarda gol sesi çıkmadı.

Süper Ligde 3 maçın sonucunu uzatma dakikalarında atılan goller belirledi. Merit A.Yeşilova-Esentepe, Cihangir-Girne H.Evi ve Lefke-Binatlı maçları 2-1’lik skorlarla tamamlanırken, Merit A.Yeşilova, Cihangir ve Lefke 3 puana uzatma dakikalarında ulaştılar.