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Süper Kupa, Super Kartal'ın

Süper Kupa, Super Kartal'ın

14 Eylül 2018 Cuma 21:45
Süper Kupa, Super Kartal'ın

Süper Kupa, Super Kartal'ın

Yenicami 3-Cihangir 0

Necmi Belge

Bu akşam, Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı'nda oynanan Süper Kupa finalini, rakibi Cihangir'i 3-0 mağlup eden Yenicami kazandı. Karşılaşmanın ilk yarısı 10.Dk Kenneth ve 23.dakikada John Ebuka' nin golleri ile 2-0 Yenicami'nin üstünlüğünde sona erdi.

Maçın ikinci.yarısında da üstün olan taraf yine Yenicami idi. Nitekim, bu yarının 80.dakikasında John.Ebuka attığı golle, Super Kupa'yı Yenicami'ye taşıdı. Maçtan sonra, Şampiyon.Yenicami'ye kupasını KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı takdim etti.

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