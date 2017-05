Suma, “Biz Bir Aileyiz”

2016-2017 Futbol Sezonu’nun hem ilk hem de ikinci yarısında takıma katkı koyan futbolcuları bir araya getirdiklerini belirten Gençlik Gücü Kulüp Başkanı Suma Zafer Choudhry, “Biz büyük bir aileyiz, her zaman birlikte olacağız” dediGençlik Gücü’nde futbolcu, teknik ekip ve yönetim kurulu üyeleri önceki akşam düzenlenen mangal partisinde bir araya geldi.Saat 18:00’de mangalların yakılması ile başlayan etkinliğe katılan futbolcu, teknik ekip ve yönetim kurulu üyeleri sezonu değerlendirip, anılarını tazelediler.Sezonu bir cümle ile değerlendiren Gençlik Gücü Kulüp Başkanı Suma Zafer Choudhry, “Sezon öncesi ortaya koyduğumuz hedef sekizincilik idi, onuncu olduk. Son iki üç hafta tam kadro oynamadığımız dikkate alınırsa, hedefimize ulaştığımızı söyleyebiliriz” dedi ve başta yönetim kurulu arkadaşları olmak üzere tüm futbolcu, teknik heyet ve katkı koyan herkese teşekkür etti.Etkinlikte 2016-2017 Futbol Sezonu’nun hem ilk hem de ikinci yarısında takıma katkı koyan futbolcuları bir araya getirdiklerini belirten Choudhry, “Biz büyük bir aileyiz, her zaman birlikte olacağız. Yeni sezon hazırlıklarımıza bir an evvel başlayıp, daha da büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu. Suma Zafer Chodhry, futbolcularına olan güvenini de vurguladı.