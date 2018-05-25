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Suma, “Asansör Bozuldu”

Gençlik Gücü’nün genç Kulüp Başkanı sezonu değerlendirdi

Suma, “Asansör Bozuldu”

Gençlik Gücü’nün genç Kulüp Başkanı sezonu değerlendirdi

25 Mayıs 2018 Cuma 13:37
Suma, “Asansör Bozuldu”

Süper Lig’e yükseldikleri ilk sezon asansör takım olmayacaklarını söylediğini anımsatan Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü Başkanı Suma Zafer Choudhry, “Asansör bozuldu. Üç sezon üst üste Süper Lig’deyiz” dedi

Başkent Lefkoşa’nın yeşil beyazlı takımı Gençlik Gücü, 2018-2019 Futbol Sezonu’nda da Süper Lig’de mücadele etmeyi garantileyerek büyük bir başarıya imza attı. Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü Başkanı Suma Zafer Choudhry, “Asansör bozuldu” dedi.

Kendisi gibi genç yönetim kurulu arkadaşlarıyla göreve geldiği 2015-2016 Futbol Sezonu’nda Süper Lig’e terfi ettiklerini ve o sezonun sonunda Süper Lig’de asansör takım olmayacaklarını söylediğini anımsatan Başkan Choudhry, “Asansör bozuldu. 2016-2017 ve 2017-2018 futbol sezonlarında Süper Lig’de mücadele ettiğimiz gibi, 2018-2019 Futbol Sezonu’nda da Süper Lig’de mücadele ediyoruz. Bu bizim için başarıdır” şeklinde konuştu.

GG Gençlere Yönelecek

Görevde oldukları üç sezon içerisinde yönetim kurulu olarak birçok tecrübe edindiklerine dikkat çeken Gençlik Gücü Kulüp Başkanı, “Edindiğimiz tecrübeler bizleri radikal önlemler almaya cesaretlendirdi. Gerek yeni sezon öncesi yapacağımız transferler, futbolcular ile ilişkiler olsun, gerekse takımın yapılaşması olsun birçok kararı bugün daha doğru ve kolay alabiliyoruz. Takımı gençleştirme kararı da bunlardan biridir” dedi ve önümüzdeki sezon takımın en az yarı yarıya gençleşeceğini vurguladı.

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Geçtiğimiz Sezondan Mutlu

2017-2018 Futbol Sezonu’nu Play Out oynayarak kapatmış olmalarına rağmen sezondan mutlu olduğunu belirten Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü Başkanı Suma Zafer Choudhry, “Beklemedik maçlar kaybettik. Farklı mağlubiyetler de aldık. Ancak üzüldüğümüz maçlar yanında sevindiğimiz, gururlandığımız maçlar da oldu. Örneğin Küçük Kaymaklı’yı ve Çetinkaya’yı aynı skorla 2-1 mağlup ettik. Şampiyon Yenicami bizi sadece 1-0 mağlup ederek şampiyon olabildi” dedi.

Seyit Geçici’ye Övgü

Başkan Suma, sezonda en çok sevindiği galibiyetin, Debola Daniel Ogun Seye’nin son dakikada serbest vuruştan attığı golle Çetinkaya karşısında 2-1’lik skorla elde ettikleri galibiyet olduğunu vurguladı. En çok üzüldüğü mağlubiyetin ise, yine bir son dakikada geri pas sonucu gelen golle Gençler Birliği’ne 3-2 mağlup oldukları karşılaşma oldu.

2017-2018 Futbol Sezonu’ndaki kazanımı sorulması üzerine ise hiç tereddüt etmeden konuşan

Suma Zafer Choudhry, “Kalecimiz Seyit Geçici’yi kazanmamız oldu. Lig’de son üç hafta ve Play Out’taki üç karşılaşmada kalemizi koruyan genç kalecimiz Seyit Geçici’nin gösterdiği performans sanırım sadece beni ve yönetim kurulu arkadaşlarımı değil, takım futbolcuları ve taraftarımızı da memnun etmiştir” şeklinde konuştu.

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