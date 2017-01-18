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18 Ocak 2017 Çarşamba 08:31

Suma, “2’nci Yarıya Hazırız”

Suma, '2'nci Yarıya Hazırız”
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Suma, “2’nci Yarıya Hazırız”
Gençlik Gücü Kulüp Başkanı 2’nci yarı için iddialı konuştu

Ertelenen Doğan Türk Birliği karşılaşmasını “Şanssızlık” olarak nitelendiren Gençlik Gücü Kulüp Başkanı Suma Zafer Choudhry, “2’nci yarıda daha iyi bir takımımız olacak ve daha iyi sonuçlar elde edilecek”

Yoğun yağmur nedeniyle ertelenen ve 21 Ocak 2017, Cumartesi günü oynanacak olan Doğan Türk Birliği – Gençlik Gücü karşılaşması öncesinde konuşan Gençlik Gücü Kulüp Başkanı Suma Zafer Choudhry, karşılaşmanın ertelenmesini “Şanssızlık” olarak nitelendirdi.

Karşılaşmanın ikinci devrenin hemen başında oynanacağını belirten Choudhry, “Ara transferde verdiğimiz birçok futbolcu var. Bunları oynatamayacağımız gibi, ikinci yarı öncesi takımımıza kattığımız futbolcuları da oynatamayacağız. Bu da takımımız için büyük bir şanssızlık oldu” dedi.

İlk Devre İyi İdi

Geride kalan ilk devreyi değerlendiren Gençlik Gücü Kulüp Başkanı Suma Zafer Choudhry, “İlk devrede iki yabancı futbolcu ile oynadık. Bireysel hatalar nedeniyle kaybettiğimiz karşılaşmalar var. Yine de topladığımız puanlardan memnunuz. İlk devre iyi idi” şeklinde konuştu.

Futbolculara Uyarı

Devre arasında renklerine kattıkları Hascan Kırmaz ve Hüseyin Yıldırım ile takımın gücünün arttığını belirten Suma Zafer Choudhry, öncelikle futbolcularını uyardı. “Gençlik Gücü’nü hedefinden uzaklaştıracak şeyler sakatlık ve kart cezalarıdır. Futbolcularımız sakatlanmadığı ve kart cezalarından uzak durdukları takdirde, hedefimize ulaşmamıza hiç bir şey engel olamaz.”


 
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