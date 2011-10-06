Sultanlar paraya boğulacak, şampiyon yutkunacak

Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda 3. olan Milli Takımımız'a 500 bin TL dağıtılması planlanırken, şampiyon Sırbistan'a kendi federasyonları tek kuruş para vermeyecek

Sporda uluslararası arenada alınan derecelere büyük önem verilen Türkiye'de, bu başarıların sporculara geri dönüşü de büyük oluyor. Özellikle takım sporlarında Avrupa ve dünyada alınan dereceler ödülsüz bırakılmazken, futbol ve basketbol kadar olmasa da voleybolda da başarıya biçilen değer her geçen gün artıyor.

İtalya ile Sırbistan'ın ortaklaşa düzenlediği Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda 3. olan A Milli Takım'a, toplam 500 bin TL dağıtılması planlanırken, şampiyon Sırbistan'da bu tür başarıların ardından herhangi bir prim ya da ödül uygulaması bulunmadığı öğrenildi. Şampiyona finalinde Sırbistan'a yenilerek gümüş madalya elde eden Almanya'da ise oyunculara özel bir vakıf tarafından 3'er bin euro verilecek.

Konuyla ilgili görüşleri alınan Almanya Voleybol Federasyonu Basın Sözcüsü Thilo Von Hagen, federasyon olarak sporculara herhangi bir ödül vermediklerini belirterek, ''Burada sporcular için kurulmuş Sport Hilfe adında özel bir vakıf var. Bu vakıf, gümüş madalya için her sporcuya sadece 3 bin euro veriyor. Bizde, sizde olduğu gibi bir ödül uygulaması yok'' dedi.

Bu arada, Türkiye'ye Avrupa Şampiyonası tarihindeki 2. madalyasını kazandıran A Milli Takım'da, oyunculara dağıtılacak ödülün, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yüzde 50 oranında artırılarak, toplamda 750 bin TL'ye çıkarılabileceği bilgisi alındı.