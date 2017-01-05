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05 Ocak 2017 Perşembe 14:08

Sporun Vizyonu Antalya’da irdelenecek

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Sporun Vizyonu Antalya'da irdelenecek
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Sporun Vizyonu Antalya’da İrdelenecek

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından Antalya’da organize edilen “Sporun Vizyonu Eğitim Semineri” için dernek üyeleri dün (5 Ocak Perşembe) Antalya’ya gitti.


Bugün iki oturum halinde gerçekleşecek seminerin ilk oturumunda Final Üniversitesi’nden Prof. Dr. Seyhan Hasırcı “Spor Gazeteciliği” konu başlığını irdeleyecek.

İkinci oturumda ise Türk spor basınının önemli isimleri Ertem Şener, Erdoğan Arıkan ve Gökhan Dinç “Yeni Medya” konusunda deneyimlerini üyelere aktaracak.

Öğleden sonra ise KTSYD Tüzük Kurultayı gerçekleştirilecek.

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KTSYD tarafından düzenlenen “Yeni Medya ve Spor Gazeteciliği” Sporun Vizyonu Eğitim Semineri bugün (6...

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