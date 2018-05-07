DTB VE TOL’UN AMATÖR KADIN FUTBOL TAKIMLARI DOSTLUK MAÇI YAPACAK

Doğan Türk Birliği (DTB) ile Türk Ocağı Limasol (TOL) spor kulüplerinin amatör kadın futbol takımları, geliri Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji bölümüne ve Karaoğlanoğlu İlkokulu’na bağışlanacak bir dostluk maçı düzenliyor.

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 19 Mayıs Cumartesi günü 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda karşılaşacak Doğan Türk Birliği ile Türk Ocağı Limasol spor kulüplerinin amatör kadın futbol takımlarının temsilcileri Özlem Ratip Ferhatoğlu ile Deniz Nasıfoğlu’nu kabul etti.

Kabulde, sponsorlardan ve maçtan elde edilecek gelirle, Lefkoşa Devlet Hastanesi Onkoloji Bölümü’ne infüzyon makinesi alınacağı ve Karaoğlanoğlu İlkokulu’na ihtiyaçları doğrultusunda bağışta bulunulacağı açıklandı.

“SPOR VE SAĞLIK İÇİN EL ELEYİZ”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü kabulde yaptığı konuşmada, ezeli rekabetini Limasol’dan Girne’ye taşıyan iki takımın özellikle amatör kadın oyuncularının hayırlı bir iş için karşılaşacak olmalarının önemine dikkat çekti.

Nidai Güngördü, karşılaşmanın “Farklı renklerden olsak da spor ve sağlık için el eleyiz” sloganıyla yapılmasıyla aynı zamanda spor etkinliği yanında bir dayanışma ve sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirterek, iki takıma başarılar diledi.