KKTC Başbakanlık, Spor Dairesi Müdürlüğü, Eğitim Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğü ve Lefke Avrupa Üniversitesi himayelerinde; Spor Kültürü, Spor Eğitimi ve Yetenek Seçmeleri Semineri başladı.

Dört gün sürecek olan seminere Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı beden eğitimi öğretmenleri, spor federasyonları ve federasyonlara bağlı spor eğitmenleri katılıyor.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen seminerler, Prof. Dr. Caner Açıkada tarafından veriliyor. Atatürk Spor Kompleksi içerisinde bulunan Atatürk Spor Salonu, Atatürk Yüzme Havuzu ve Atatürk Stadı'nda ise 17-18 Eylül tarihlerinde uygulamalar gerçekleştirilecek.