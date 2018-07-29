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Şov devam ediyor! İkinci maçında...

Talisca şov devam ediyor!

Şov devam ediyor! İkinci maçında...

Talisca şov devam ediyor!

29 Temmuz 2018 Pazar 18:29
Şov devam ediyor! İkinci maçında...

Beşiktaş'la olan kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou'ya transfer olan Anderson Talisca gollerine devam ediyor.

Beşiktaş'la olan kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou'ya transfer olan Talisca gollerine devam ediyor.

Guagzhou'nun Chogqin Lifan'ı 5-0 mağlup ettiği maçta takımı adına 2 gol kaydeden 24 yaşındaki oyuncu, 2.maçında 5 gole ulaşmış oldu.

Çin temsilcine galibiyeti getiren diğer gollerBarcelona'dan transfer edilen Paulinho, Hanwen Deng ve Lin Gao'dan geldi.

Talisca, geçtiğimiz hafta Guangzhou'nun Guizhou Zhicheng'i 5-0 yendiği maçta hat-trick yapmıştı.

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