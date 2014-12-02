Son Galibiyet Demirağ Çiftinden



Gecede, 30 Kasım Pazar günü yapılan 2014 Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’nın son yarışı “5.Mercedes Benz Kombos Klasik Otomobil Rallisi” ödül töreni de yapıldı.



4 Sabit Hız Testi ve yaklaşık 80 kilometrelik ralli sonunda sezonun ilk rallisini kazanan Akın – Ece Demirağ çifti en az ceza puanı alarak galibiyete ulaşmayı başardılar. Yarışı Ali-Pembe Kelebek çifti ikinci sırada tamamlarken, üçüncü sırada Ertan – Ayşe Namlı ikilisi vardı.



Yarışı 4’üncü sırada bitiren Çağan – Derya Ilgar çifti aldıkları puanlarla sezonu Şampiyon tamamlamayı başarırken, ikinci Akın – Ece Demirağ, pilotlarda üçüncü Burçin Aliusta, Co-pilotlarda üçüncü ise Pembe Kelebek oldu.



Dereceye girenlere ödüllerini BRT Müdürü Mete Tümerkan, Kombos Otomotiv Direktörü Serhan Kombos, Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü Başkanı Simavi Aşık ve Yönetim Kurulu üyeleri takdim etti.



Gecede Ödül Alanlar Şu Şekilde:



En Küçük Otomobil: İlkan Edip (Renault 4 CV)



En Yaşlı Otomobil: Sabri Abit (Mercedes-Benz 190SL 1956)



En Genç Bayan Co-Pilot: Selin Semin



En Genç Erkek Co-Pilot: Hasan Özhasoğlu



Ralli Ruhu Kupası: Cavit Adil – Meral Adil



Ralli Ruhu Kupası: Tolga Çağakan



Ralli Ruhu Kupası : Golden Tulip Grubu Adına Zafer Güvener – Fazilet Dönmezoğlu



Herşey Rağmen Kupası: Mehmet Bosdağ – Erkan Dönmez



Takımlar Kupası: Takım 135 (Çağan-Derya Ilgar, Burçin – Derya Aliusta, Ali – Pembe Kelebek)



Karma Ekip İkincisi: Serhat Kaplan – Betül Kaplan



Karma Ekip Birincisi: Behiç Anibal – İjan Anibal



Bayanlar Kupası İkincisi: Gülseren Beyaz – Peyzan Arıkan



Bayanlar Kupası Birincisi: Oya Konat – Engin Muhyi



Kategori G İkincisi: Eran Raman – Didem Raman



Kategoris G Birincisi: Çağan Ilgar – Derya Ilgar



Kategori F İkincisi: Yağmur Selenge – Kader Gencer



Kategori F Birincisi: Burçin Aliusta – Derya Aliusta



Kategori E İkincisi: İlkan Edip – Vildan Edip



Kategori E Birincisi: Serhan Kombos – Yaprak Özyalçın



Genel Klasman Üçüncüsü: Ertan Namlı – Ayşe Namlı



Genel Klasman İkincisi: Ali Kelebek – Pembe Kelebek



Genel Klasman Birincisi: Akın Demirağ – Ece Demirağ

Son Güncelleme: 02.12.2014 20:27