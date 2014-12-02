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Son Galibiyet Demirağ Çiftinden

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nün (KKKSOK) organize ettiği “5.Mercedes-Benz Kombos Klasik Otomobil Rallisi” Ödül Töreni, Kombos Otomotiv’de Mercedes-Benz yeni B-serisi lansmanında yapıldı.

Son Galibiyet Demirağ Çiftinden

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nün (KKKSOK) organize ettiği “5.Mercedes-Benz Kombos Klasik Otomobil Rallisi” Ödül Töreni, Kombos Otomotiv’de Mercedes-Benz yeni B-serisi lansmanında yapıldı.

02 Aralık 2014 Salı 20:22
Son Galibiyet Demirağ Çiftinden
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Gecede, 30 Kasım Pazar günü yapılan 2014 Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’nın son yarışı “5.Mercedes Benz Kombos Klasik Otomobil Rallisi” ödül töreni de yapıldı.

4 Sabit Hız Testi ve yaklaşık 80 kilometrelik ralli sonunda sezonun ilk rallisini kazanan Akın – Ece Demirağ çifti en az ceza puanı alarak galibiyete ulaşmayı başardılar. Yarışı Ali-Pembe Kelebek çifti ikinci sırada tamamlarken, üçüncü sırada Ertan – Ayşe Namlı ikilisi vardı.

Yarışı 4’üncü sırada bitiren Çağan – Derya Ilgar çifti aldıkları puanlarla sezonu Şampiyon tamamlamayı başarırken, ikinci Akın – Ece Demirağ, pilotlarda üçüncü Burçin Aliusta, Co-pilotlarda üçüncü ise Pembe Kelebek oldu.

Dereceye girenlere ödüllerini BRT Müdürü Mete Tümerkan, Kombos Otomotiv Direktörü Serhan Kombos, Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü Başkanı Simavi Aşık ve Yönetim Kurulu üyeleri takdim etti.

Gecede Ödül Alanlar Şu Şekilde:

En Küçük Otomobil: İlkan Edip (Renault 4 CV)

En Yaşlı Otomobil: Sabri Abit (Mercedes-Benz 190SL 1956)

En Genç Bayan Co-Pilot: Selin Semin

En Genç Erkek Co-Pilot: Hasan Özhasoğlu

Ralli Ruhu Kupası: Cavit Adil – Meral Adil

Ralli Ruhu Kupası: Tolga Çağakan

Ralli Ruhu Kupası : Golden Tulip Grubu Adına Zafer Güvener – Fazilet Dönmezoğlu

Herşey Rağmen Kupası: Mehmet Bosdağ – Erkan Dönmez

Takımlar Kupası: Takım 135 (Çağan-Derya Ilgar, Burçin – Derya Aliusta, Ali – Pembe Kelebek)

Karma Ekip İkincisi: Serhat Kaplan – Betül Kaplan

Karma Ekip Birincisi: Behiç Anibal – İjan Anibal

Bayanlar Kupası İkincisi: Gülseren Beyaz – Peyzan Arıkan

Bayanlar Kupası Birincisi: Oya Konat – Engin Muhyi

Kategori G İkincisi: Eran Raman – Didem Raman

Kategoris G Birincisi: Çağan Ilgar – Derya Ilgar

Kategori F İkincisi: Yağmur Selenge – Kader Gencer

Kategori F Birincisi: Burçin Aliusta – Derya Aliusta

Kategori E İkincisi: İlkan Edip – Vildan Edip

Kategori E Birincisi: Serhan Kombos – Yaprak Özyalçın

Genel Klasman Üçüncüsü: Ertan Namlı – Ayşe Namlı

Genel Klasman İkincisi: Ali Kelebek – Pembe Kelebek

Genel Klasman Birincisi: Akın Demirağ – Ece Demirağ
Son Güncelleme: 02.12.2014 20:27
Anahtar Kelimeler:
B-Serisi LansmanıKıbrıs Klasik Ve Spor Otomobil KlübüKKKSOK
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