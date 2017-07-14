Son Dakika! Yollar Ayrıldı...



Galatasaray'da Wesley Sneijder dönemi sona eriyor. Galatasaray yönetimi, Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder ile yolları ayırma kararı aldı.NTVSpor'un haberine göre yönetim, Sneijder'in geçmişe dönük alacaklarını ödeyecek ve geçen sezon kestiği cezayı silecek; ayrıca oyuncunun geçmişe dönük alacaklarını ödeyecek. Galatasaray ayrıca, Sneijder'in bonservisini de bedavaya verecek.beIN Sports'ta yer alan habere göre ise sözleşmesi feshedilen Wesley Sneijder, 2018 Mayıs ayına kadar Türkiye'de başka bir takıma giderse Galatasaray'a 7.5 milyon euro ödeyecek