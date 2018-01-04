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Son dakika... Fenerbahçe'de Van Persie dönemi bitti

Son dakika... Fenerbahçe'de Van Persie dönemi bitti

04 Ocak 2018 Perşembe 22:47
Son dakika... Fenerbahçe'de Van Persie dönemi bitti
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Robin van Persie'nin 2.5 yıllık Fenerbahçe kariyeri sona eriyor. Hollandalı yıldız futbolcu ve menajeri, Fenerbahçe Yönetimi ile karşılıklı yapılan görüşmede ayrılık konusunda fikir birliğine vardı.

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi... Sarı-Lacivertliler'de bu sezon 2'si lig, 2'si Avrupa Elemeleri olmak üzere yalnızca 4 resmi maça çıkan Robin Van Persie ile yollar ayrılıyor.

Sakatlığı sebebiyle aylardır takımdan uzak kalan ve Aykut Kocaman'ın devre arası kamp kadrosuna dahil etmediği Hollandalı yıldızla ipler tamamen koptu.

Yönetim, Fenerbahçe'den yılda 4 Milyon 900 Bin Euro garanti ücret kazanan 34 yaşındaki futbolcunun kendisi ve menajeri ile yaptığı görüşme sonrası ayrılık konusunda kesin olarak anlaşma sağladı. 

Van Persie, Fenerbahçe'deki 6 aylık alacağı olan 2.45 milyon Euro'dan feragat ederek bonservisini aldı.

Böylece Fenerbahçeli taraftarların büyük hayal kırıklığı yaşadığı isim olan Van Persie'nin 2.5 yıllık Fenerbahçe kariyeri kısa süre içinde resmen sona erecek.

Son Güncelleme: 04.01.2018 23:51
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