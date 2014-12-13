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Sneijder'den Takımına İhtar

900 bin eurosunu tahsil edemeyen Wesley Sneijder, kulübe ihtar çekerken yönetim de parayı bulmak için seferber oldu.

Sneijder'den Takımına İhtar

900 bin eurosunu tahsil edemeyen Wesley Sneijder, kulübe ihtar çekerken yönetim de parayı bulmak için seferber oldu.

13 Aralık 2014 Cumartesi 12:28
Sneijder'den Takımına İhtar
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Ekonomik olarak zor günler geçiren G.Saray’da amatör şubelerde oyuncular bir bir serbest kalırken darboğaz futbolda da bir yıldızın kaymasına neden olmak üzere...
Izet Hajrovic skandalı yaşayan Cimbom, bu dava ile boğuşurken artık Wesley Sneijder de parasızlığa dayanamadı. Daha önce 2 ay boyunca kendisine ödeme yapılmayan ancak buna rağmen beklemeyi seçen Hollandalı yıldız bu kez resmi yollara başvurdu.
İmza attığı 2012-13 sezonunda 2 milyon Euro alan ve sonrasındaki 3 yıl için 3.2 milyon Euro’ya el sıkışan Sneijder’e ayrıca 3 yıla yayılarak toplam 3.9 milyon Euro da imza parası ödenmesi konusunda anlaşıldı..

Bu sezon ayyuka çıkan mali sıkıntıların ardından diğer oyuncularda olduğu gibi Sneijder’in ödemelerinde aksamalar yaşanırken oyuncunun menajeri Guido Albers, Sneijder’in kulübü para konusunda sıkıştırmak gibi bir düşüncesinin olmadığını açıklarken bu durumun bir daha yaşanması halinde ise tavırlarının da farklı olacağını söyleyerek aba altından da sopa göstermeyi ihmal etmedi.

AMAN KAÇMASIN!

Galatasaray ile Sneijder arasındaki ödemelerin düzenli hale getirilmesi beklenirken işler daha da sarpa sardı ve oyuncu toplamda 900 bin Euro’yu bulan alacakları için Galatasaray Kulübü’ne ihtar çekti...

Vatan'da yer alan habere göre; 900 bin Euro’sunun ödenmesini isteyen Sneijder’in isteği şok etkisi yaratırken takımın değerli isimlerinden biri olan yıldızı kaçırmamak için yönetimin de eli ayağı birbirine girdi. 30 yaşındaki oyuncunun serbest kalmasının önüne geçmek için yönetim seferber olurken, 900 bin Euro’nun kısa sürede ödenmesi için çalışıldığı öğrenildi.

(Vatan) 
Son Güncelleme: 13.12.2014 12:30
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