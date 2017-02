Sinir Savaşının Mağlubu GG



Hakeme itirazlar nedeniyle her iki devrenin de 5’er dakika uzadığı karşılaşmanın ilk yarısının sonunda Gençlik Gücü Antrenörü Çağan Küsbeci, 85’inci dakikasında Gençlik Gücü Teknik Direktörü Niyazi Göksun ve Yöneticisi Osman Karamanlı oyun alanının dışına gönderildi, 90’ıncı dakikada ise Gençlik Gücü futbolcusu Ali Akbulut çift sarı karttan kırmızı kart gördüCumhuriyet Stadı.Fehim Dayı, Zekai Töre, Sertan Alkın.Raif Denktaş Pehlivan, Sinan Öğüt, Mehmet Erol, Mehmet Aylanç, Halil Türen, Yusuf Beyazi, Arif Uysal (Hussain Saddam), Yakubu Abudu Malik, Nnaemeka Juvenal Uzer (Sertan Kurukafa), Şenol Şöför, İbrahim Köse (Abdullah Kaya).Çağatay Gürler, Ali Akbulut, Gökhan Özer (İsmail Soydan), Daniel Addo, Hüseyin Yıldırım, Ceyhun Özalkın (Özcan Saygı), Hascan Kırmaz, Uğur Sönmez, Hakan Altın (Zeeb Choudhry), Derviş Özeralp, Abdou Fatawou Dodja.Dk:90 Ali Akbulut (Gençlik Gücü).Dk:21 ve dk:54 Arif Uysal (Gençler Birliği).K-Pet Süper Ligi’nin 18’inci haftasının ilk gün karşılaşmalarının birinde Gençler Birliği ile Gençlik Gücü karşı karşıya geldi. Sinir harbi şeklinde oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım Gençler Birliği 2-0 kazandı.Her iki takım yedek kulübesinin gösterilmeyen kırmızı kartlar nedeniyle yaptıkları hakem itirazlarına sporcular da katılınca, karşılaşmanın her iki devresi de 5’er dakika uzatıldı.Gençlik Gücü Antrenörü Çağan Küsbeci karşılaşmanın ilk yarısının sonunda, Gençlik Gücü Teknik Direktörü Niyazi Göksun ve Yöneticisi Osman Karamanlı ise yaptıkları itirazlar nedeniyle oyunun 85’inci dakikasında oyun alanının dışına gönderildiler. Karşılaşmanın tek kırmızı kartını 90’ıncı dakikada Gençlik Gücü futbolcusu Ali Akbulut çift sarı karttan kırmızı kart gördü.10’uncu dakikada, Gençler Birliği’nden Nnaemeka Juvenal Uzer kaleci Çağatay Gürler ile karşı karşıya kaldı, kaleciyi aşırtmak isteyince top üsten dışarı gitti.21’inci dakikada, Şenol Şöför’ün sağdan ortasında topa güzel vuran Arif Uysal topu ağlara gönderdi, Gençler Birliği:1 – Gençlik Gücü:0.29’uncu dakikada, Mehmet Erol’un uzaktan sert şutunda top az farkla isten dışarı gitti.40’inci dakikada, Yakubu Abudu Malik’in Uğur Sönmez’e yaptığı sert hareket sonrasında Gençlik Gücü futbolcularının kırmızı kart beklentileri sonuçsuz kalırken, her iki takım oyuncularını itirazları nedeniyle karşılaşma uzun süre durdu.45’inci dakikada, Gençler Birliği’nden Arif Uysal kaleci ile karşı karşıya kaldı, vuruşunda top yandan dışarı gitti.45+1’inci dakikada, bu kez Şenol Şöför kaleci ile karşı karşıya kaldı, ancak Çağatay Gürler gole izin vermedi.Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takım Gençler Birliği’nin 1-0’lık galibiyetinde kapandı.Devre arasında Gençlik Gücü antrenörü Çağan Küsbeci oyun dışına gönderildi.54’üncü dakikada, sol çaprazda topla buluşan Arif Uysal’ın sert şutunda top ikinci kez Gençlik Gücü kale ağlarına gitti, Gençler Birliği:2 – Gençlik Gücü:0.60’ıncı dakikada, gelişen Gençlik Gücü atağında Abdou Fatawou Dodja’nın pasında topla buluşan Ali Akbulut’un 18’in dışından sert şutunda top az farkla üsten dışarı çıktı.63’üncü dakikada, Gençlik Gücü’nden Hascan Kırmaz’ın soldan ortasında Hakan Altın’ın penaltı noktası üzerinden kafa şutunda top kaleci Raif Denktaş Pehlivan’da kaldı.85’inci dakikada, hakeme itirazları nedeniyle bu kez Önce Gençlik Gücü Teknik Direktörü Niyazi Göksun, ardından Gençlik Gücü Yöneticisi Osman Karaman oyun alanının dışına gönderildiler.90’ıncı dakikada, ikinci sarı kartını gören Ali Akbulut, kartların rengi kırmıza dönüştüğünden oyun alanının dışına gönderildi.Karşılaşma ev sahibi Gençler Birliği’nin 2-0’lık galibiyeti ile tamamlandı.