Şimdi UEFA Yolundayız

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, maç sonunda düzenlediği basın toplantısında, yollarına UEFA'da devam edeceklerini ve bu lige daha iyi hazırlanacaklarını söyledi.



Gruptaki son maçlar öncesi kimin birinci, kimin sonuncu olacağının bilinmediğine dikkat çeken Şenol Güneş, "Belki de en az ihtimalli olan CSKA Moskova gruptan çıktı. Biz grubu lider tamamlayan takımdan 4 puan aldık, çıkamadık. Lille CSKA'dan 4 puan aldı, çıkamadı. Futbol böyle bir olay, her türlü sonuç çıkabiliyor" diye konuştu.



Güneş, UEFA Avrupa Ligi'ne kalmaları konusunda ise, "Hem sevinçli, hem de üzüntülüyüm. Maç boyunca beraberliğin bize yeteceğini sanıyorduk. Son 5 dakikada Şampiyonlar Ligi'ne katılamayan bir takım olarak üzüntülüyüz. Daha önce Şampiyonlar Ligi'ne son anda gidebilmiştik, şimdi UEFA Avrupa Ligi'ne hazırlanmak için zamanımız var, oraya daha arzulu ve dikkatli başlayacağımızı düşünüyorum" dedi. Güneş, bazı oyuncularının yorgunluğunu maça yansıdığının da altını çizdi.



GARCIA: RAKİBİN DEFANS OYNAMASI HEM BİZE HEM ONLARA PAHALIYA PATLADI

Lille Teknik Direktörü Rudi Garcia ise Trabzonspor'un maç boyunca defans oynadığını ifade ederek, "Bu nedenle gol bulmakta zorlandık. Rakibimizin defans oynaması hem kendisine hem de bize pahalıya patladı" diye konuştu.