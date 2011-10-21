Şike Soruşturmasında Son Dönemeç

Etik Kurul’un raporuna göre Fenerbahçe, Mersin İ.Y. ve Sivas’la birlikte küme düşebilir. Trabzonspor şampiyonluk beklerken, Beşiktaş’la birlikte puan silme cezası ile karşı karşıya kalabilir. Buna göre Fenerbahçe'ye küme düşme, Beşiktaş ve Trabzon'a ise puan silme cezası öngörülüyor. Karar böyle olursa lig üçüncüsü Timsahlar şampiyon olacak. Trabzon ile Kartal ise Avrupa’dan men tehlikesiyle yüz yüze kalacak.



3 Temmuz'da patlak veren ve o gündenbu yana Türkiye’nin gündemini meşgul eden şike soruşturmasında son dönemece girildi. Savcılığın davanın iddianamesini açıklamasına günler kala, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Etik Kurulu'nun raporu ile ilgili ipuçları da sızmaya başladı.



3 takıma küme düşme

Savcılık tarafından 20 Temmuz'da gönderilen soruşturma ile ilgili 26 klasör belgeyi inceleyen Etik Kurul’un, TFF yönetimine Fenerbahçe, Mersin İdmanyurdu ve Sivasspor’un şike yaptığı konusunda görüş bildirdiği öğrenildi. Yine edinilen bilgilere göre kurulun, Beşiktaş ve Trabzonspor ile ilgili kanaati ise bu iki takımın şike ve teşvik girişiminde bulunduğu yönünde.



TFF soruşturma ile ilgili karar verirken Etik Kurul'un raporunu baz alırsa Fenerbahçe, Mersin ve Sivas’la birlikte küme düşecek. Kurulun Beşiktaş ve Trabzon’un lige eksi puanla başlatılmasını istediği bildirildi. Böylelikle Fenerbahçe'nin elinden alınacak şampiyonluk, kupanın ısrarla kendisinin hakkı olduğunu iddia eden Trabzon'a da değil lig üçüncüsü Bursaspor'a verilecek.



Fırtına ve Kartal tehlikede

Ancak kurulun Beşiktaş ve Trabzonspor için öngördüğü cezalar kafa karıştırıyor. Çünkü bu iki takım ceza alırsa bu sezon Avrupa kupalarında mücadele ettikleri için UEFA’dan 5’er yıl uluslararası organizasyonlardan men cezası alma tehlikesiyle yüz yüze kalabilirler.Hal böyleyken akıllara şu kritik sorular geliyor:



(1) UEFA bedeli kimin? Fenerbahçe'yi Devler Ligi'ne göndermeyen TFF, Beşiktaş ve Trabzon’a aynı uygulamayı niye yapmadı? TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar 26 Temmuz’da "Kendisinden şüphe eden Avrupa'ya gitmesin' demişti. TFF bu açıklamayı hatırlatıp kendisini savunabilir. UEFA da sadece Fenerbahçe’yi Devler Ligi’ne istememişti.



(2) Eksi puanda kriter ne?

ETİK Kurul'un iki takım hakkındaki eksi puan önerisi neye dayanarak yapıldı? Talimatlara göre küme düşürmeden eksi puan uygulanamıyor. Kurul’un, talimatlara rağmen öneride bulunduğu belirtiliyor. Zaten bir süre önce talimat değişikliği tartışılmış ve “Teşebbüse küme düşürme olmasın” sesleri duyulmuştu.



Raporun açıklanması belirsizliğini koruyor

Aziz Yıldırım ve birçok önemli ismin gözaltına alınmasıyla başlayan şike soruşturmasının Türk futbolu için bir dönüm noktası teşkil edeceği aşikâr. TFF Etik Kurulu'nun ‘Kozmik oda’ olarak adlandırılan salonda incelediği dosyalar hakkında15Ağustos'ta bir açıklama yapan TFF BaşkanıMehmet Ali Aydınlar, Etik Kurul’un raporu ve buna bağlı görüşler doğrultusunda, iddianame kabul edilip, gizlilik kararı kaldırılmadan nihai kararın verilemeyeceğini bildirmişti.



Şimdi TFF'nin iddianamenin açıklanmasının ardından TFF'nin raporunu açıklayıp açıklamayacağı merak konusu oldu. Göksel Gümüşdağ raporun açıklanıp açıklanmayacağı hakkında bilgisi olmadığını belirtti. Gümüşdağ, iddianamenin açıklanmasından sonra bir toplantı yapıp raporun paylaşılmasıyla ilgili görüş alışverişinde bulunduktan sonra karar vereceklerini belirtti