Şike Skandallarında Yenisi

Şampiyonlar Ligi'de Lyon'un Hırvatistan deplasmanında 2. yarıda tam 7 gol atarak aldığı galibiyet geceye damgasını vurdu. Şampiyonlar Ligi'nde son maçlar öncesi 8 puan ve +3 averajlı Ajax'ın ardından 5 puan ve -4 averajla 3. sırada yer alan Lyon, Dinamo Zagreb önünde tek ihtimali de başardı!

Çok tartışılacak maçta zorlu deplasmandan 7-1 gibi tarihi bir skorla galip ayrılan Lyon, grup ikincisi olarak adını bir üst tura yazdırdı.

Lyon Başkanı Aulas: "Dinamo Zagreb maçını satın almadık"

Fransa’nın Lyon kulübünün başkanı Jean-Michel Aulas, takımın dün gece Şampiyonlar Ligi’nde Dinamo Zagreb’i 7-1 yenerek 2. tura çıktığı maçı satın almadıklarını söyledi.

Aulas, RTL televizyonuna yaptığı açıklamada, özellikle İspanyol basınının maçı şüpheli bulmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

"Dinamo Zagreb maçını satın aldınız mı ?" sorusuna gülerek, "Tabi ki hayır", yanıtını veren Aulas, "Ajax’ın şüphelenmesini anlamıyorum. İspanyol basınına gelince, bu tavırlarının kaynağını biliyorum. Bunun nedeni, Fransız tenisçi Yannick Noah’ın İspanyol sporunda dopingle ilgili açıklamaları" dedi.

Fransız tenisçi Noah, İspanyol sporcuların başarısını dopinge bağlamış, bu açıklama İspanyollar’ın büyük tepkisini çekmişti.

Aulas, Dinamo Zagreb’den Vida’nın 5. Lyon golünden sonra Lyonlu oyunculara göz kırpmasıyla ilgili olarak da, "Hırvatlar maçı hiç bırakmadı. Görüntüleri görmedim, Hırvatlar ilk yarıda çok iyi oynadılar , boyun eğmediler" diye konuştu.

İspanyol basını, Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde dün son grup maçında deplasmanda Dinamo Zagreb’i 7-1 yenerek 2. tura çıkan Lyon’un galibiyetini şüpheli bulmuştu.

Ligde, son maçtan önce eksi 4 averajı bulunan Lyon, 7-1’lik galibiyeti ve Real Madrid’in son maça artı 2 averajla giren Ajax’ı deplasmanda 3-0 yenmesi sayesinde grupta averajla 2. sırayı alarak, 2. tura çıkmıştı.

Zagreb-Lyon maçında şike iddiası... Ev sahibi ekipten Vida, önce elinde kuponla görüntülendi, ardından yedikleri gol sonrası ilginç bir hareket yaptı. Ajax taraftar sitelerinde ise çok önemli bir belge yayınlandı

Şampiyonlar Ligi'nde 2. tura yükselmek için Ajax'la çekişen Lyon, Dinamo Zagreb maçına -4 averajla çıktı. Geriye düştüğü maçta ilk yarıyı 1-1 beraberlikle tamamlayan Fransız ekibi, mucizevi bir şekilde ikinci yarıda 6 gol attı ve bir üst tura adını yazdırdı. Ancak bu 'mucize', özellikle Hollanda basınını rahatsız etti. Maç öncesi bahis oynarken görüntülenen Zagreb oyuncusu Vida'nın, 5. golü yedikten sonra Lyon'un golcüsü Gomis'e göz kırpması ise futbolseverlerin aklına 'şike'yi getirdi.



Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Real Madrid’e 3-0 mağlup olan Ajax, Lyon'un da Dinamo Zagreb'i 7-1 yenmesiyle gruptan çıkamadı. Ancak Hollanda basınında yer alan bir iddia, Dinamo Zagreb-Lyon maçının üstüne gölge düşürdü.

Zagreb'in savunma oyuncusu Domagoj Vida'nın, maç günü bahis oynatılan bir yerde elinde kuponla görüntülenmesi gündeme bomba gibi düştü.

Mücadelenin ikinci yarısında yenilen basit gollerin yanı sıra 'kupon'lu görüntülerin ortaya çıkması Ajax cephesinde büyük tepkilere neden oldu.

"PLATINI, LYON'A YARDIM ETTİ" İDDİASI

Şampiyonlar Ligi maçında şike olduğu iddiaları, interneti de ayağa kaldırdı.

Taraftar sitelerinde, Twitter'da ve bloglarda, Ajax’ın gollerinin ofsayt gerekçesiyle sayılmamasının haksızlık olduğu, Dinamo Zagreb takımının da Lyon'dan para aldığı savunuldu.

Hatta Lyon'un Dinamo Zagreb'in banka hesabına 2.1 milyon sterlin gönderdiğini gösteren bir banka dekontu Ajax'ın taraftar grubunun sitesinde yayımlandı.

Bazı yorumcular da UEFA Başkanı Michel Platini'nin, Fransız ekibine yardım ettiğini öne sürdü. Bu olay aynı zamanda UEFA ve Platini’nin Türkiye’de yaşanan şike davasındaki tavrını da akıllara getirdi.

Şimdi Platini’nin bu skandalla ilgili ne yapacağı merak ediliyor

DINAMO'YU '7' BİTİRDİ

Dinamo Zagreb'e konuk olan Lyon, 1-0 geriye düştüğü maçta coştu. Fransa temsilcisi, Gomis'in 4 gol kaydettiği karşılaşmayı 7-1 gibi farklı bir skorla kazandı.