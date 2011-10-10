Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Şike itirafı!

Hakemliği bırakan İhsan Türe, daha önceden ayarlanmış karşılaşmalarda düdük çaldığını itiraf etti.

Şike itirafı!

Hakemliği bırakan İhsan Türe, daha önceden ayarlanmış karşılaşmalarda düdük çaldığını itiraf etti.

10 Ekim 2011 Pazartesi 11:51
Şike itirafı!
banner238

Yıllar önce hakemliği bırakan İhsan Türe, daha önceden ayarlanmış karşılaşmalarda düdük çaldığını itiraf etti. FIFA kokartlı eski hakem İhsan Türe, anlaşmalı 30 maçta can korkusu yüzünden bir şey yapamadığını itiraf etti.

Türk futbolunun en önemli hakemlerinden İhsan Türe'nin iddiaları çok konuşulacak. 80'li yılların başında ligde 25-30 tane anlaşmalı maç yönettiğini ifade eden Türe, "Bir takım kendisini kurtarmış, diğeri ise kümede kalma mücadelesi veriyor.

Maç başlıyor... Al gülüm ver gülüm oynanıyor karşılaşma. MHK üyeleri tam kadro bu karşılaşmada. Ama bir şey yapamıyorsunuz! Federasyon bana diyor ki, 'Böyle bir durumda maçı 88.dakikada bitir ve raporunu yaz. Anlaşan her iki takımı da küme düşürelim' Bunu yaptığım an benim can güvenliğim yok ki. Böyle bir duruma cüret edenlerin kafasına sıkarlar. Federasyon ve MHK'ya da söyledim, 'Benim can güvenliğim var mı bu durumda' diye, yanıt alamadım. Bana 'Allah'a emanetsin dediler.' şeklinde konuştu.

KÜMEDE KALMAK İÇİN MİLYARLIK ŞİKE TEKLİF
Bugün'ün haberine göre, İhsan Türe 1993 senesinde aldığı şike teklifini ise şöyle ifade ediyor: "Kümede kalma mücadelesiydi. Şike önerisi yapıldı... 1993 senesinin 1 milyarı... Çok ama çok yüksek bir para... Hemen o dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Necdet Menzir'e telefon açtım ve olayı anlattım. Şike teklif eden kişi tutuklandı, paraya da el konuldu. Daha sonra o kişiyi mahkemeye verdim."

"FENERBAHÇE TARAFTARINDAN ÖZÜR DİLİYORUM"
Uzun yıllar sahalarda düdük çalan İhsan Türe, hakemlik hayatında yaptığı en büyük hatayı şöyle anlatıyor: "1989 yılındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde kaleci Engin boşa çıkıyor ve Tanju kafayı vuruyor. Önüm kapanıyor , göremiyorum. Son anda ofsayttaki Hasan Vezir topa dokunmuş ve son dakikada gol oluyor. Fenerbahçe'ye sempati duyduğunu bildiğim yan hakemim Zeynel Abidin Gökçe'de golü veriyor. Ben de orta noktayı gösteriyorum. Ve Fenerbahçe o maçta 1-0 yeniliyor. Bu hatayı kalbimden söküp atamadım. Beni çok üzmüştür. Fenerbahçelilerden özür diliyorum" diyor.

Son Güncelleme: 10.10.2011 11:51
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeUEFAFutbolFifaŞikeHakem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ne Messi ne Ronaldo! İşte dünyanın en zengin futbolcusu!
Ne Messi ne Ronaldo! İşte dünyanın en zengin futbolcusu!
Gökhan Süresiz Kadro Dışı
Gökhan Süresiz Kadro Dışı
Son dakika... Fenerbahçe'de Van Persie dönemi bitti
Son dakika... Fenerbahçe'de Van Persie dönemi bitti

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim