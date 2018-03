Şike itirafı!

Yıllar önce hakemliği bırakan İhsan Türe, daha önceden ayarlanmış karşılaşmalarda düdük çaldığını itiraf etti. FIFA kokartlı eski hakem İhsan Türe, anlaşmalı 30 maçta can korkusu yüzünden bir şey yapamadığını itiraf etti.

Türk futbolunun en önemli hakemlerinden İhsan Türe'nin iddiaları çok konuşulacak. 80'li yılların başında ligde 25-30 tane anlaşmalı maç yönettiğini ifade eden Türe, "Bir takım kendisini kurtarmış, diğeri ise kümede kalma mücadelesi veriyor.

Maç başlıyor... Al gülüm ver gülüm oynanıyor karşılaşma. MHK üyeleri tam kadro bu karşılaşmada. Ama bir şey yapamıyorsunuz! Federasyon bana diyor ki, 'Böyle bir durumda maçı 88.dakikada bitir ve raporunu yaz. Anlaşan her iki takımı da küme düşürelim' Bunu yaptığım an benim can güvenliğim yok ki. Böyle bir duruma cüret edenlerin kafasına sıkarlar. Federasyon ve MHK'ya da söyledim, 'Benim can güvenliğim var mı bu durumda' diye, yanıt alamadım. Bana 'Allah'a emanetsin dediler.' şeklinde konuştu.



KÜMEDE KALMAK İÇİN MİLYARLIK ŞİKE TEKLİF

Bugün'ün haberine göre, İhsan Türe 1993 senesinde aldığı şike teklifini ise şöyle ifade ediyor: "Kümede kalma mücadelesiydi. Şike önerisi yapıldı... 1993 senesinin 1 milyarı... Çok ama çok yüksek bir para... Hemen o dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Necdet Menzir'e telefon açtım ve olayı anlattım. Şike teklif eden kişi tutuklandı, paraya da el konuldu. Daha sonra o kişiyi mahkemeye verdim."



"FENERBAHÇE TARAFTARINDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

Uzun yıllar sahalarda düdük çalan İhsan Türe, hakemlik hayatında yaptığı en büyük hatayı şöyle anlatıyor: "1989 yılındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde kaleci Engin boşa çıkıyor ve Tanju kafayı vuruyor. Önüm kapanıyor , göremiyorum. Son anda ofsayttaki Hasan Vezir topa dokunmuş ve son dakikada gol oluyor. Fenerbahçe'ye sempati duyduğunu bildiğim yan hakemim Zeynel Abidin Gökçe'de golü veriyor. Ben de orta noktayı gösteriyorum. Ve Fenerbahçe o maçta 1-0 yeniliyor. Bu hatayı kalbimden söküp atamadım. Beni çok üzmüştür. Fenerbahçelilerden özür diliyorum" diyor.