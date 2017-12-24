banner257
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111099
ALTIN
156.375
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.0895
EURO
4.5104
Gazimağusa'da Kavga
Gazimağusa'da Kavga
TALEP ARTTIKÇA, KAÇAK DA ARTIYOR!
Talep Arttıkça, Kaçak da Artıyor
DEVLET HASTANESİNE YENİ TETKİK CİHAZI
Devlet Hastanesine Yeni Tetkik Cihazı
En Çok Yağış Alan Bölgeler
En Çok Yağış Alan Bölgeler
banner256
Flaş Haber
Gazimağusa'da Kavga
Kapat

Şht. Hüseyin Ruso'da GG Galip

Şht. Hüseyin Ruso'da GG Galip

24 Aralık 2017 Pazar 16:12
Şht. Hüseyin Ruso'da GG Galip
banner238

Gençlik Gücü 1 - Merit Alsancak Yeşilova 0

Necmi Belge 

Bugün K-Pet Süper Ligi'nin 14. haftasında Şht.Hüseyin Ruso Stadı'nda oynanan ve orta sıraları ilgilendiren kritik  karşılaşmasında, Gençlik Gücü ile Merit Alsancak Yeşilova karşı karşıya geldi. 

Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarının 22.dakikasında ceza sahası içinde topla buluşan William, kaleci Hasan Piro'nun müdahalesine rağmen, Piro'nun basının üstünden topu ağlara yolladı.1-0 

Bundan sonraki dakikalarda başka gol olmayınca, ilk yarı 1-0 Gençlik Gücü'nün üstünlüğünde sona erdi. 

Karşılaşmanın ikinci yarısı karşılıklı ataklarla geçerken, iki takım da yakaladıkları pozisyonlardan yararlanamadı.

Karşılaşmada, 1-0 Gençlik Gücü'nün galibiyeti ile sonuclandı. 

Bu sonuçla, Gençlik Gücü puan sayısını 17'ye çıkarırken, Merit Alsancak Yeşilova 16 puanda kaldı.

Son Güncelleme: 24.12.2017 17:19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
K-PET SÜPER LİGDE 14. HAFTA TAMAMLANDI
K-PET SÜPER LİGDE 14. HAFTA TAMAMLANDI
KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI CANLI
KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI CANLI
K-PET FUTBOL LİGLERİNDE 14. HAFTA
K-PET FUTBOL LİGLERİNDE 14. HAFTA

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim