Şht. Hüseyin Ruso'da GG Galip

Gençlik Gücü 1 - Merit Alsancak Yeşilova 0
Necmi Belge
Bugün K-Pet Süper Ligi'nin 14. haftasında Şht.Hüseyin Ruso Stadı'nda oynanan ve orta sıraları ilgilendiren kritik karşılaşmasında, Gençlik Gücü ile Merit Alsancak Yeşilova karşı karşıya geldi.
Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarının 22.dakikasında ceza sahası içinde topla buluşan William, kaleci Hasan Piro'nun müdahalesine rağmen, Piro'nun basının üstünden topu ağlara yolladı.1-0
Bundan sonraki dakikalarda başka gol olmayınca, ilk yarı 1-0 Gençlik Gücü'nün üstünlüğünde sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısı karşılıklı ataklarla geçerken, iki takım da yakaladıkları pozisyonlardan yararlanamadı.
Karşılaşmada, 1-0 Gençlik Gücü'nün galibiyeti ile sonuclandı.
Bu sonuçla, Gençlik Gücü puan sayısını 17'ye çıkarırken, Merit Alsancak Yeşilova 16 puanda kaldı.