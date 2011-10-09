Sergen kadınları çok kızdıracak

Yeşil sahaların fırtına futbolcusu Sergen Yalçın.

Sergen deyince akla sadece futbol gelmiyor elbet. Kadınlar, aşk, at yarışı, sivri dilli yorumları...

Seyircisiz maça da, kadınlara da, futbola dair de söyleyecek çok sözü var Sergen'in...

İşte Sergen'in açıklamaları:

- Futbol programlarını eski futbolcular, hakemler mi sunmalı?

Bence herkes bildiği işi yapmalı. Enteresan bir ülkeyiz; siyasetçisi de spor yorumcusu olmaya çalışıyor, sanatçısı da, bunu doğru bulmuyorum. Sadece işin belli bir kısmını kıvırabilirler.

- Bu ara spor dünyası şike olaylarıyla kaynıyor, ne diyorsunuz? Var mı, yok mu?

Bu işten ceza almış, almamış şu anda yargı aşamasında olanların çoğu benim yakın arkadaşlarım. Onlar için üzülüyorum. Ben onların suçsuz olduğuna inanıyorum.

OYNAMADIĞIM MAÇTA NASIL ŞİKE YAPAYIM? - Yıllardır şike üzerine Meclis'in yaptığı araştırmalar var, yani siz şimdi şike yoktur mu diyorsunuz? Valla ben hiç inanmıyorum. Futbol hayatım boyunca herhangi bir maçta ne şike yapmışlığım ne de bu işle ilgili teşvik primi almışlığım var.

- Sizin için de şaibeli görüşler var, 'Neden hala Sinan Engin'le içeri alınmadı. Beşiktaş- Çaykur Rizespor maçının hesabını versin' diyorlar...

Futbol hayatımda hesabını veremeyeceğim hiçbir şey yok. Ben sizin söylediğiniz maçta da oynamadım zaten. Bir kuyuya bir kişi taş atıyor elli kişi de bunu çıkarmaya çalışıyor. Büyük takımda oynayanlar maç satamazlar. Galatasaray'da ya da Fenerbahçe'de oynuyorsun, nasıl maç satacaksın? Tribünde otuz, kırk bin kişinin önünde ne yapacaksınız.

- Seyircisiz maç cezasına yorumunuz nedir? Çok saçma. Federasyon bu ara kendi kendine hayali kararlar üretmeye başladı. Kadınların çocuklarla cezalı maça girmesi saçma. Kadınlar ve çocuklar bir kere futbolcunun konsantrasyonunu bozar.

- Neden? Otuz bin tane ciyaklayan kadın tribünde olursa futbolcunun konsantrasyonu bozulur herhalde.

- Koca adamların naraları bozmuyor da kadınlarınki mi bozuyor! Bu alışılmış bir sistem. Böyle olunca iş futbol müsabakasından çıkar piknik maçına döner. Tabii ki kadınlar maça gitsin ama ben federasyonun aldığı kararın çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum.

KÜFREDEN KADINI KİM SEVER Kİ? - Kadınların maçta küfretmesine ne diyorsunuz? Adrenalin, heyecan var, erkekler nasıl küfrediyorsa kadınların da ağzından çıkabilir.

- Siz de küfreder misiniz? Seyircinin tepkisini ben de gösteriyorum. Bir anda' Allah belanı versin o gol kaçırılır mı' diyorsun.

- Size çok küfredildi mi? Çooook. Duymazsınız maç sırasında. Bazen dört sıfırlık mağlubiyetler olursa o zaman olaydan kopup, her şeyi duyabilirsin.

- Küfreden kadın sever misiniz?

Kadının ağzına küfür yakışmaz.

- Gazetecilere kızıp onlara 'Beyinsizler, kapımda yatan i.... Şimdi adam oldular' gibi laflar ediyorsunuz... Çok mu kızıyorsunuz?

Şimdi ben spor yazarıyım, maç analizi yapıyorum. Bir de spor yazarı eleştirmenleri var. Spor yazarı eleştirilir mi? Sen de spor yazarısın, ben de. Sen kendi yazdığına bak! Sana ne benden. Hala benim üzerimden rant yapmaya çalışıyorlar. Bu çok enteresan. Eski olaylarımı gündeme getirip beni karalamaya çalışıyorlar. Futbolu bırakalı beş sene olmuş, futbolla bir alakam yok ki. Hala on seneki önceki olayları, hala Rize maçını yazıyorlar. Bu olayla ilgili bana net bir belge getirebiliyorlar mı? 'Sergen'in telefon konuşmasını dinledik, elimizde belgeler var. Sergen maç satmış' diyebilirler mi? Şehir efsaneleriyle insanları karalıyorlar gazetelerde. Bu arkadaşların hepsi kale arkasında fotoğraf çekerlerdi, şimdi spor yazarı oldular.

- 'Ender yeteneklerden, futbol tanrısının oğlu' gibi övgüler almışlığınız var... Hakikaten çok yetenekliydim. Bazıları doğuştan yeteneklidir bazıları da sonradan futbolcu olur. Biz doğuştan yetenekli olanlarız. Devamında yeteneklerimi sınırlı kullanmam veya en üst boyutta kullanamayışım tartışılır.

- 'Üzerime tanımam, alemin kralıyım mı' diyorsunuz? Problem yetenekli oluşum değil, bunu yeterince kullanıp kullanamadığım. Futbol hayatımda çok profesyonel olmadığım, kendimi futbolun içinde hissetmediğim, başka hayatları düşündüğüm, başka işler kovaladığım gibi durumlar tartışılır.

-'Ah ben nerede yanlış yaptım' diyor musunuz? Geçmişe dönüp baktığımda onlardan ders çıkarmaya çalışıyorum. Bundan sonra yapmam diye düşünüyorum.

- Sizin için 'Serserilik yaptı' da diyorlar... O zaman at yarışı oynardım, gece hayatım vardı, gece kulüplerine giderdim. Magazin hayatım çok fazlaydı o yüzden futbola tam yönelemediğim düşünülüyordu. Hakikaten çok da yanlış değildi, işin o boyutu da vardı.

- Futbolda, yüzmede, sekste iddialıyım demişsiniz, bu da mı yalan? Hiç böyle bir şey demedim. İnternette yazanlar yalan. Herkes kendi kafasına göre uydurup yazıyor.

- Sol elinizde at dişi ısırığı var mı? Onu da uydurmuşlar. Bakın saatin izi bu. Hepsi yalan. Özellikle yazın da kimse bu efsanelere inanmasın. Valla hepsi yalan.

- At yarışı oynuyor musunuz? Oynamıyorum. Çünkü çok vaktimi alıyor. Çok da dedikodusu oluyor etrafta, gerek yok artık.

- Kumar oynamayı seviyor musunuz? Eskiden çok seviyordum. Oynuyordum. Artık çok fazla ilgilenmiyorum. Yoruldum. Artık daha sakin bir hayat yaşamak istiyorum. Sürekli aynı hızda yaşayamazsınız. Bir yerde durmak lazım. Ağıra almak lazım artık vitesi.

- Çekirdek yiyor musunuz? Çekirdek de yemiyorum. Diyette değilim ama spor yapıyorum. Göbekli bir erkek olamam. Göbekli göbekli gezemem.

- İlk kavga? Kavga etmem. Ünlü adamız, bizi gören durup selam veriyor. - İlk dayak? Küçükken babamdan yerdim.

- İlk sevgili? İlk sevgilim on yedi yaşında olmuştu. Çok güzel bir kızdı.

- İlk öpüşme? Zor soru bunlar. Hiç hatırlamıyorum. İlk öpüşmem aynayla dermişim... - İlk gol... Konya'da Konya'ya attım golü. Çok eski... 3-0 yenmiştik.

- İlk aşk acısı... Sürekli aşk acısı yaşıyorum zaten bilmiyorum ilki hangisiydi. Allah razı olsun bu kızlardan sürekli aşk acısı yaşatıyorlar bana.

- İlk sevişme? Valla hatırlamıyorum.

SERGEN'DEN İNCİLER Tatilde resim çektirip koyuyorduk. Twitter'da 'Sergen'in melekleri' diye geyik başladı. Hepsi yakın arkadaşlarım. Hepsini çok da seviyorum. Birbirimize sürekli taktikler veriyoruz. Onlar bana kadınlara nasıl davranmam gerektiğini anlatıyor ben de onlara erkeklere....

Kadınlara tavsiyem, erkekleri fazla aramayın. Gizemli olun. Mesaj geldiğinde hemen cevap yazmayın, üç, beş dakika bekleyin Karşıma doğru biri çıkarsa evlenmeyi düşünürüm, çünkü artık o yaşa geldik. Artık gereksiz bir ilişki yaşamak istemiyorum. Dört dörtlük bir kadına gerek yok, dörtte iki olsa iyi olur. Sarışınlar ilgi alanıma girmiyor. Esmerciyim. Bİr iki pozisyon oldu evlenme açısından ama demek ki kısmet değilmiş. Üzülmüştüm.

Bizim için de illa ki doğru zaman gelecek. Okul yıllarımda kızlarla ilgilenecek vaktimiz yoktu ki. Ne yapacağız derdindeydim. Çok zengin ailemiz yok ki. Çocukken kepçe derlerdi. Böyle şeylere takılmam. Erkeği sıkmayacaksın, bayıltmayacaksın, bırakacaksın. Zaten yapmak isteyen bir erkek her şeyi yapar, sen onu tutamazsın. Kadınlar ilgisiz olup bırakırsa erkekler kaçmaz. Sevgilimi mutlaka aldatmışımdır. Kadın saygılı olsun, her şey sevgi çerçevesinde olsun. Düzenli olsun.

En çok evde yalnız olduğumda huzurluyum. Televizyon seyrederim, bilgisayarda olurum. Twitter'dan kız tavlamak nedir ki? Dünyadaki en basit şey. Ne kazandıysak futboldan kazandık. Ailemiz zengin değildi. Çok rahat bir hayat yaşamadık. Biz bu konuma futbol sayesinde geldik. İlk sevgili unutulmaz. Guti yetenekli ama Beşiktaş'a hiçbir şey katmı