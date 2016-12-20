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20 Aralık 2016 Salı 08:40

Şenol Güneş'e Dev Teklif

Şenol Güneş'e Dev Teklif
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Şenol Güneş'e Dev Teklif
Süper Lig'de tam 7 sezon sonra şampiyonluk ipini göğüsleyen, Devler Ligi'nde 2. turun kapısından dönen Beşiktaş'ın, bu kez teknik direktörü Şenol Güneş'e transfer teklifi geldiği ortaya çıktı.

Sezon başında; Mario Gomez, Jose Sosa ve Gökhan Töre gibi takımı şampiyonluğa taşıyan isimlerin ayrılmasına rağmen ekibini bu sezon da zirve yarışında iddialı bir konumda tutmayı başaran başarılı teknik adama, Katar Ligi ekiplerinden El Jaish kancayı taktı.
Fanatik'in haberine göre; Katar Yıldızlar Ligi'nde (1. Lig) yer alan ekibin görevlendirdiği bir menajerin, Şenol hocaya bu teklifi ilettiği ve Jaish'in kendisine 2 senelik sözleşme için 13 milyon Euro'luk (47 milyon 500 bin TL) öneride bulunduğu bildirildi. Beşiktaş ile 2+1 yıllık sözleşmesi bulunan 64 yaşındaki teknik adam, Siyah-Beyazlılar'dan sezon başına 1,5 milyon Euro (5 milyon 500 bin TL) kazanıyor.



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in siyah beyazlılarla sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Daha önce Seoul'ü çalıştırdı
Türkiye Milli Takımı'nı 2002 Dünya Kupası'nda Dünya 3'üncüsü yapan Şenol Güneş, daha önce kaleci olarak yıllarca formasını giyip efsanesi olduğu Trabzonspor'da teknik adamlık yapmış, Antalyaspor, Bursaspor gibi takımlara ek olarak da 2007-09 sezonlarında Güney Kore ekibi Seoul'ü çalıştırmıştı. Şenol Güneş'in adı, Trabzonspor'un önceki gün resmen açılan Akyazı Stadı'na verilmişti.


 
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